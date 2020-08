Foto: Freepik

Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 22. līdz 28. augustam:

Sestdiena, 22.augusts: saglabāt dvēseles mieru un neļauties provokācijām – tieši šo tu vari palūgt savam eņģelim šodien, laikā no 11:27 līdz 12:08.

Svētdiena, 23.augusts: laikā no 12:25 līdz 13:18 palūdz savam Sargeņģelim, lai viņš palīdz pasargāt tev mājokli no zagļiem un nelabvēļiem.

Pirmdiena, 24.augusts: darījumos, kas saistīti ar pārdošanu un līgumu parakstīšanu tev arī var noderēt eņģeļa palīdzība un veiksme. Tāpēc palūdz viņam par to laikā no 10:16 līdz 11:05.

Otrdiena, 25.augusts: ja tu meklē jaunu vai labāku darbu, šī ir tava diena – lūdz par to eņģelim laikā no 17:12 līdz 17:55.

Trešdiena, 26.augusts: kļūt labākam, mainīt savu dzīvi – šīs ir lietas, kas tev izdosies, ja šodien palūgsi no sirds par to savam Sargeņģelim laikā no 07:45 līdz 08:32.

Ceturtdiena, 27.augusts: tikt galā ar grūtībām un nezaudēt autoritāti tev palīdzēs patiesas lūgšanas laikā no 08:45 līdz 09:42.

Piektdiena, 28.augusts: uzsākt savu lietu veiksmīgi, ja tu domā par savu uzņēmumu vai biznesu tev izdosies tad, ja tu šodien palūgsi no sirds par to eņģelim – lūdzies laikā no 10:14 līdz 11:02.

