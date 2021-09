Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no 25. septembrim līdz 1.oktobrim: kādas vēlmes piepildīsies







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 25. septembra līdz 1. oktobrim:

Sestdiena, 25.septembris: lai atgūtu ģimenē harmoniju, izbeigtu strīdus un tiktu galā ar aizvainojumiem, vērsies ar lūgšanām pie savas Sargeņģeļa. Dari to laikā no 12:55 līdz 13:42.

Svētdiena, 26.septembris: tikt galā ar naudas problēmām un grūtībām, uzveikt parādus un uzlabot savu finansiālo situāciju tev palīdzēs eņģelis. Palūdz to viņam laikā no 13:15 līdz 13:52.

Pirmdiena, 27.septembris: veiksmīgi nokārtot eksāmenus vai radīt par sevi lielisku priekšstatu darba intervijā tev palīdzēs eņģelis, ja palūgsi par to viņam laikā no 11:01 līdz 11:58.

Otrdiena, 28.septembris: tikt galā ar negācijām, pasargāt sevi no ļaunu cilvēku ietekmes tev palīdzēs tavs Sargeņģelis. Lūdz to laikā no 12:30 līdz 13:20.

Trešdiena, 29.septembris: laikā no 12:50 līdz 13:45 palūdz eņģelim atbalstu, ja vēlies uzsākt veiksmīgu uzņēmējdarbību.

Ceturtdiena, 30.septembris: šodien no 16:30 līdz 17:30 tev ir stunda laika, lai pateiktu savam eņģelim paldies par to, ka tev līdz šim ir veicies. Pat, ja tev tā neliekas, pasaki paldies arī par mazajām veiksmēm.

Piektdiena, 1.oktobris: laikā no 08:25 līdz 09:11 palūdz savam eņģelim, lai viņš palīdz tev tikt galā ar neveiklām situācijām, izvairīties no nelaimēm un iesākt šo mēnesi veiksmīgi.