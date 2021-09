Ilustratīvs attēls Foto: Unsplash

Sāc šodien kaut ko jaunu drosmīgi, jo tev viss izdosies! Horoskopi 24.septembrim







Auns

Šodien tu būsi ļoti ass komunikācijā ar citiem cilvēkiem. Padomā, kādas sekas tas tev var radīt – tās noteikti nebūs patīkamas.

Vērsis

Atbrīvo savas sajūtas – tev viss izdosies, ja tu nebaidīsies būt romantisks. Pamēģini šādu pieeju, un tu redzēsi, ka daudzas lietas atrisināsies pašas par sevi.

Dvīņi

Pārliecinies, ka tavā apziņā viss ir sakārtots – citādi var gadīties vilšanās. Kamēr tavā galvā nevalda kārtība, tev nekas cits arī neizdosies.

Vēzis

Tu esi gatavs mesties ar visām četrām iekšā kādā projektā, tomēr pirms tam tev vajadzētu pārstāt baidīties, ka kaut kas var neizdoties. Sāc šodien kaut ko jaunu drosmīgi, jo tev viss izdosies!

Lauva

Šodien tev nāksies mainīt sevi pēc apstākļiem. Necenties turēties pie viena plāna – nekas traks nenotiks, ja tu to pamainīsi. Tikai tad, kad būsi “elastīgs”, izdosies arī citas lietas.

Jaunava

Tavs labākais draugs šodien būsi tu sev pats. Pacenties sevi nekritizēt, bet iedrošināt un tev izdosies visas ieceres. Paslavē sevi, kad tas ir paveikts!

Svari

Ja tevi moka sirdsapziņa par kaut ko, ko tu nebiji paspējis izdarīt, izdari to šodien. Šī sajūta citādi tikpat tevi neliks mierā… Labāk vēlāk, nekā nekad!

Skorpions

Cilvēkos tu būsi šodien spējīgs saskatīt labās lietas. Taču tas, kas tev nepatiks – pacenties par to šodien nerunāt, jo tas nekādā veidā nepalīdzēs ne tev, ne citiem. Piedevām no tā, ka to pieminēsi, tas tāpat nemainīsies.

Strēlnieks

Negaidīti tevi kāds var apvainot tajā, ka tu izplati baumas. Pacenties parūpēties laicīgi par savu alibi, jo pat, ja tas patiešām nebūsi bijis tu, tev to nāksies pierādīt.

Mežāzis

Kā jau dažkārt tas gadās, kaut kas, kas līdz šim tev licies noslēpumos tīts, šodien var negaidīti kļūt zināms pilnīgi visiem. Patīkami vai nepatīkami tas būs, ir atkarīgs no tā, kas tas ir.

Ūdensvīrs

Tu būsi pieticīgs un arī tavas prasības pret lietām šodien būs tādas pašas. Pats galvenais, lai tu ar to justos apmierināts.

Zivis

Labākais veids no visa atpūsties ir nodarboties ar kaut ko fizisku – sportot vai doties pastaigā. Tikai tādā veidā tu pamanīsies izvēdināt galvu un rīt varēsi sākt no jauna visu ar skaidru skatienu uz dzīvi un lietām.