Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 29.augusta līdz 4.septembrim:

Sestdiena, 29.augusts: atrast savu otro pusīti, ar ko pavadīt kopā savu dzīvi, izdosies tad, ja palūgsi par to eņģelim laikā no 14:54 līdz 15:22.

Svētdiena, 30.augusts: tikt galā ar kārdinājumiem šajā dzīvē un iet pareizo ceļu tev palīdzēs tavs eņģelis. Lūdz viņam par to laikā no 09:55 līdz 10:45.

Pirmdiena, 31.augusts: pēdējā augusta dienā pateicies savam eņģelim par to, ka viņš ir izrādījis tev atbalstu. Pasaki viņam to no 18:15 līdz 19:14.

Otrdiena, 1.septembris: laikā no 08:12 līdz 08:55 palūdz savam eņģelim, lai viņš tev sniedz atbalstu visās dzīves jomās, uzsākot septembra mēnesi.

Trešdiena, 2.septembris: šodien no 07:15 līdz 07:48 palūdz palīdzību eņģelim, ja tev padomā ir kādas mācības un to apgūšana.

Ceturtdiena, 3.septembris: tikt galā ar grūtībām tev palīdzēs Sargeņģeļa atbalsts. Izdari to laikā no 08:45 līdz 09:33.

Piektdiena, 4.septembris: palūdz savam eņģelim atbalstu laikā no 08:15 līdz 09:13, lai viņš palīdz tev izvairīties no dažādām grūtībām un ķibelēm tavā dzīves ceļā.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.