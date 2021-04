Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no 3. līdz 9.aprīlim: kādas vēlmes piepildīsies







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 3. līdz 9. aprīlim:

Sestdiena, 3.aprīlis: šodien no 06.15 līdz 06.55 palūdz savam eņģelim, lai viņš palīdz tev turēties pretī kārdinājumiem un nepakļauties kaitīgiem ieradumiem.

Svētdiena, 4.aprīlis: laikā no 07.25 līdz 08.15 eņģelis sadzirdēs tavas lūgšanas, ja esi nonācis finansiālās grūtībās.

Pirmdiena, 5.aprīlis: laikā no 08.00 līdz 08.47 lūdz eņģelim, lai viņš palīdz tev izvairīties no tikšanās ar nelietīgiem, nepatīkamiem cilvēkiem.

Otrdiena, 6.aprīlis: laikā no 08.00 līdz 08.55 palūdz eņģelim, lai viņš tev palīdz tev tikt vaļā no to cilvēku ietekmes, kas ir ļauni manipulatori un vēlas tevi ietekmēt.

Trešdiena, 7.aprīlis: šodien no 08.45 līdz 09.25 palūdz eņģelim piedošanu par tādām lietām, kuras tu esi izdarījis, taču noteikti nevari ar tām lepoties. Tas palīdzēs tev arī tikt galā ar vainas apziņu.

Ceturtdiena, 8.aprīlis: šodien, laikā no 08.45 līdz 09.32 vari lūgt eņģelim atbalstu, lai viņš tev palīdz apzināties tavus plānus tuvākajai nākotnei. Un nekļūdīties tajos.

Piektdiena, 9.aprīlis: no 09.12 līdz 09.52 – šajā laikā eņģelis sadzirdēs tavas lūgšanas, lai tu nekļūdītos savas nākotnes ceļa izvēlē.

