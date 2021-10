Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no 30.oktobra līdz 4.novembrim: kādas vēlmes piepildīsies? Ieteikt







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 30.oktobra līdz 4.novembrim

Sestdiena, 30.oktobris: no 12:55 līdz 13:42 palūdz eņģelim, lai viņš tev palīdz atrast ātru risinājumu sarežģītā situācijā.

Svētdiena, 31.oktobris: pēdējā oktobra dienā uzrunā eņģeli laikā no 10:00 līdz 11:00 – neaizmirsti viņam pateikt paldies par tām reizēm, kad viņš tev ir palīdzējis.

Pirmdiena, 1.novembris: novembra pirmajā dienā agrā rītā – no 07:22 līdz 08:15 palūdz eņģelim aizsardzību no ienaidniekiem un sliktām domām.

Otrdiena, 2.novembris: šodien no 07:12 līdz 07:55 palūdz savam Sargeņģelim, lai viņš tev veiksmīgi palīdz tikt galā ar gaidāmajiem darbiem un projektiem, un nekas nenoiet greizi.

Trešdiena, 3.novembris: šodien ir īstā diena, lai palūgtu eņģelim aizsardzību savam mājoklim, piemēram, lai tavu māju neapzog. Lūdz to laikā no 09:10 līdz 09:50.

Ceturtdiena, 4.novembris: jebkuras vēlmes piepildīsies, ja tu šodien lūgsi no sirds par to savam eņģelim – dari to laikā no 15:15 līdz 16:14.

Piektdiena, 5.novembris: šajā dienā laikā no 08:15 līdz 09:00 palūdz eņģelim aizsardzību pār saviem tuviniekiem un bērniem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.