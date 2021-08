Foto: Freepik.com

Mājaslapas SEO optimizācija mazajiem uzņēmumiem: kā nokļūt Google TOP pozīcijās?







Droši vien nav nepieciešams iepazīstināt ar priekšrocībām, ko sniedz uzņēmuma atrašanās pēc iespējas augstāk Google meklētājprogrammā, tajā ievadot noteiktus atslēgvārdus. Bet vai zini, kā to panākt?

Atvēli dažas minūtes sava laika un saņem atbildes uz jautājumu par to, kā mājaslapas SEO optimizācija palīdz kāpt arvien augstāk Google un citās meklētājprogrammās!

SEO – ko šī trīs burtu kombinācija nozīmē?

SEO (Search engine optimization) ir mājaslapu optimizācija ar mērķi tās pielāgot meklētājprogrammām(galvenokārt Google). Ieguvums, kā jau droši vien noproti, ir augstākas pozīcijas pie noteiktiem meklējumiem.

Bet kā tas tiek panākts? Mājaslapas SEO optimizācija sastāv no vairākām darbībām:

Atslēgvārdu un tirgus izpēte;

Kvalitatīva satura izveide (vai esošā satura uzlabošana);

Mājaslapas pielāgošana lietotāja ērtībām;

Satura publicēšana medijos;

Rezultātu monitorings un analīze.

Foto: Freepik.com

Tikai īstenojot visus nupat uzskaitītos soļus, iespējams sagaidīt pozitīvu rezultātu, kas nesīs augļus, tāpēc SEO optimizācija ir jāuztic speciālistiem ar atbilstošām zināšanām un kvalifikāciju.

Kas raksturo kvalitatīvu, SEO prasībām atbilstošu mājaslapu?

Jau iepriekšējā paragrāfā nonācām pie secinājuma, ka SEO optimizācija sevī iekļauj uzreiz vairākus uzdevumus. Noskaidrosim, kādām pazīmēm mājaslapai jāatbilst, lai to varētu saukt par SEO draudzīgu.

Rūpīgi atlasīti atslēgvārdi

No izvēlētajiem atslēgvārdiem atkarīgs, kādas frāzes meklētājprogrammā ievadot, tavs uzņēmums atradīsies TOP pozīcijās. Tālredzīga atslēgvārdu atlase ir ļoti svarīga, jo, koncentrējoties uz ļoti populāriem atslēgvārdiem, piemēram, portatīvie datori, konkurence būs milzīga, un, lai iegūtu vēlamās pozīcijas, var nākties ieguldīt ļoti daudz naudas un ilgi gaidīt.

No otras puses, izvēloties pārāk specifiskus atslēgvārdus, mājaslapas apmeklējums var nebūt tik liels kā cerēts. Tādēļ šis uzdevums noteikti jāuztic ekspertiem.

Atbilstoši noformēts, kvalitatīvs saturs

Svarīgi, lai saturs ir ne vien papildināts ar konkrētiem atslēgvārdiem, bet arī sadalīts paragrāfos, tajā ir izmantoti apakšvirsraksti un ievērotas citas nianses. Tādējādi mājaslapa patiks gan tās apmeklētājiem, gan algoritmiem.

Ātra mājaslapas ielāde

Foto: Freepik.com

Nevienam, tostarp arī algoritmiem, nepatīk gaidīt, kamēr ielādējas smagas un lēnas mājaslapas. Tāpēc pastiprināta uzmanība jāpievērš mājaslapas struktūrai, kodam, attēlu izmēram un citām niansēm.

Mājaslapas pielāgošana dažādām ierīcēm

Cilvēki internetā mēdz sērfot no dažādām ierīcēm (mobilajiem telefoniem, laptopiem, parastajiem datoriem, planšetdatoriem un arī televizoriem). Līdz ar to ir svarīgi, lai mājaslapa būtu ērti izmantojama neatkarīgi no tā, ar kādas ierīces palīdzību potenciālais klients tajā nonācis.

Saites uz mājaslapu no citiem uzticamiem avotiem

To, vai mājaslapa ir piemērota TOP pozīcijām Google, algoritmi nosaka arī pēc ārējām saitēm, kas ved uz attiecīgo vietni. Ja uz tavu mājaslapu regulāri ved lielākajos ziņu portālos un citās uzticamās vietnēs publicētos rakstos ietvertas saites jeb linki, tas ievērojami uzlabo mājaslapas vērtību algoritmu vērtējumā. Turklāt šādas saites palīdz dabiski palielināt mājaslapas apmeklējumu.

