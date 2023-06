Foto-Vladimir Grigorjev/Fotolia

Mājdzīvnieki karstumā: kā palīdzēt mīlulim dzīvoklī, mājā un mašīnā Ieteikt







Karstā laikā ir grūti ne tikai cilvēkiem, bet jo sevišķi mājas mīluļiem, kuriem ir biezs kažoks. Viņu labsajūta karstā laikā, tāpat kā visas dzīves garumā, ir atkarīga no saimnieka. Kā palīdzēt pārciest karstumu?

Pirmām kārtām, katram četrkājainim jābūt visu laiku pieejamam ūdenim. Ja no rīta dodaties uz darbu un līdz vakaram nebūsiet mājās, drošībai vēlams nolikt kādus divus traukus ar ūdeni. Dzīvnieciņi pa dienu dzīvo savu dzīvi – mēdz skriet, daudzīties un nevilšus var ūdeni apgāzt. Tādēļ vēlams nodrošināties ar rezerves variantu.

Jāpiedomā, lai dzīvniekiem ir pieejama ēna. Ja istabas ir saules pusē un ļoti sakarst, ieteicams pa dienu aizvilkt biezos aizkarus, lai aizturētu karstumu, kā arī dzīvniekiem būtu iespēja atvilkt elpu vēsākās telpās, kā koridorā, vannas istabā utt.

Ja četrkājainie draugi dzīvo privātmājā ar dārzu vai lauku īpašumos, arī tad viņi jāuzmana. Piemēram, vai nav apgāzuši ūdens bļodu un ir pieejama ēna. Svarīgi, lai par daudz nesaskrienas. Īpaši suņiem galvenais dzīvē ir saimnieks, un, ja viņš aicinās uz skriešanos, dzīvnieciņš noteikti piekritīs… un šādi nodarīs sev pāri.

Īpaša uzmanība jāpievērš šķirnēm ar īsajiem un amizanti uzrautajiem deguniem: Persijas un eksotiskie īsspalvainie kaķi, visas buldogu šķirnes (Amerikas, franču, angļu u.c.), šitcu, pekinieši utt. Viņiem degunu uzbūves īpatnību dēļ pārkaršana ir vairāk izteikta. Problēmas ar ādu var rasties arī ar garu apmatojumu un biezu pavilnu apveltītajiem mājdzīvniekiem. Šajā ziņā raksturīgs piemērs jau minētais pekinietis, arī čau-čau skaistā suņu šķirne u.c. Viņus laižot nopeldēties, jāatceras, ka apmatojums ātri samirkst, bet pavilna – ne un sasūt. Tādu kažoku pēc peldes žāvē ar fēnu vai vēl drošāk – samitrina tikai no virspuses. Arī pārējos mājas mīluļus var atvēsināt, tos noglaudot ar samitrinātām rokām vai uzklājot slapju dvieli (tiem, kas to atļauj!). Likt vannā suni vai, īpaši – kaķi, var vien tos, kas no šādas procedūras nebaidās! Kaķiem pirmā ūdens pelde var radīt pārbīli un stresu!

Karstumā vēlams dzīvniekus nepārbarot. Ja viņi nevēlas ēst no rīta, bet pēcpusdienā – jo labāk! Un apsveicami, ja mājas mīlulis ēdienkartē lieto kefīru.

Saimnieks gādā par mīluļu labsajūtu, arī tos pārvadājot transportā. Īpaši tveicīgās dienās mašīnā jābūt kondicionierim! Un bez uzraudzības jebkuru (!) mājdzīvnieku mašīnā nedrīkst atstāt ne minūti, jo iznākums var būt traģisks. Dodoties ilgākā braucienā, pēc noteikta laika sprīža mašīna jāpietur, suns jāizved ārā paēnā padzirdīt.

Galvenais, neriskēt ar savu mīluli. Ja rodas neskaidrības, labāk pakonsultēties ar veterinārārstu, nevis riskēt ar mīluļa veselību!