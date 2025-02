Mieram Ukrainā “jābūt pavadītam ar stiprām un uzticamām drošības garantijām”, otrdien paziņoja Francijas prezidents Emanuels Makrons pēc telefonsarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

“Mēs tiecamies pēc stipra un ilgstoša miera Ukrainā. Lai tas tiktu panākts, Krievijai jāizbeidz sava agresija, un tam jābūt pavadītam ar stiprām un uzticamām drošības garantijām ukraiņiem,” Makrons paziņoja sociālo mediju platformā “X”.

“Citādi pastāv risks, ka šis pamiers beigsies tāpat kā Minskas vienošanās,” sacīja Makrons, atsaucoties uz paktiem, kas 2014. un 2015.gadā tika noslēgti ar mērķi izbeigt bruņoto konfliktu Austrumukrainā.

Telefonsaruna ar Zelenski notika pēc tam, kad Makrons pirmdien sarīkoja neformālu Eiropas līderu sanāksmi Parīzē, lai apspriestu situāciju Ukrainā un Eiropas drošību.

Eiropas līderi bažījas, ka ASV prezidents Donalds Tramps grib panākt mieru ar Krieviju sarunās, kurās netiktu iesaistīta ne Kijiva, ne Eiropas Savienība.

Zelenskis plaformā “X” paziņoja, ka Makrons viņu informējis par sarunām ar citiem Eiropas līderiem un ka viņiem ir “kopīgs redzējums” par to, kā panākt mieru.

“Mums ir kopīgs redzējums: drošības garantijām ir jābūt spēcīgām un uzticamām,” paziņoja Zelenskis.

“Jebkurš cits lēmums bez šādām garantijām – kā trausls pamiers – kalpotu tikai kā vēl viens apmāns no Krievijas puses un prelūdija jaunam Krievijas karam pret Ukrainu vai citām Eiropas valstīm.”

After bringing together several European leaders, I have just spoken with President @realDonaldTrump and then with President @ZelenskyyUa.

We seek a strong and lasting peace in Ukraine. To achieve this, Russia must end its aggression, and this must be accompanied by strong…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 17, 2025