Mākslas muzejs Zuzeum uzsāk sadarbību ar Rietumu Banku 0
Mākslas muzejs Zuzeum uzsāk sadarbību ar Rietumu Banku, kas kļuvusi par muzeja patronu. Šī partnerība apliecina uzticēšanos Zuzeum darbībai un kopīgu apņemšanos veicināt laikmetīgās mākslas attīstību un kvalitatīvas kultūras norises Latvijā.
Sadarbības ietvaros Rietumu Banka atbalstīs Zuzeum izstāžu un publisko programmu norisi. Šis atbalsts ļaus muzejam ne tikai turpināt īstenot daudzveidīgu mākslas izstāžu programmu, bet arī attīstīt savu darbību vēl plašāk, stiprinot tā lomu Latvijas un Baltijas kultūras vidē un veicinot sabiedrības iesaisti mākslas procesos.
“Nacionālas nozīmes privātiem mākslas muzejiem ir nepieciešama patronāžas programma. Lai muzejs varētu ilgtermiņā attīstīt kvalitatīvu un daudzveidīgu programmu, būtiska ir sadarbība ar partneriem un līdzīgi domājošiem uzņēmumiem, kuri novērtē kultūras nozīmi un ir gatavi ieguldīt tās attīstībā. Šāda sadarbība sniedz ieguvumu visai sabiedrībai – palīdzot nodrošināt pieejamas, profesionālas un saturiski augstvērtīgas mākslas norises, vienlaikus stiprinot kultūras vidi un laikmetīgās mākslas attīstību Latvijā. Mums ir liels prieks, ka Zuzeum darbību novērtē partneris kā Rietumu Banka,” norāda Katrīna Jurkevica, Zuzeum izpilddirektore.
Rietumu Banka Latvijā ir pazīstama kā aktīvs kultūras un sporta notikumu atbalstītājs, īpaši novērtējot kvalitāti, ilgtspēju un sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas. Bankas iesaiste Zuzeum darbībā apliecina kopīgu izpratni par kultūras mecenātisma nozīmi un mākslas spēju bagātināt sabiedrisko dzīvi.
Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja uzsver: “Mēs daudzus gadus atbalstām mākslu, pastāvīgi sadarbojamies ar lielākajiem muzejiem un piedalāmies unikālu izstāžu rīkošanā. Zuzeum mūsu valstij ir īpaši nozīmīgs – šeit ir lielākais un patiesi izcils latviešu glezniecības krājums, kas ir Latvijas kultūras mantojuma būtiska sastāvdaļa. Augsti novērtējam arī to, ka tā ir mājvieta mūsdienu māksliniekiem, kuri nosaka jaunākās tendences un veido nākotnes vīziju. Atbalsts Zuzeum ir nākamais loģisks solis Rietumu Bankas mecenātisma stratēģija ar mērķi veicināt kultūras vides attīstību Latvijā.”
Zuzeum ir viena no nozīmīgākajām mākslas institūcijām Latvijā, organizējot izstādes, izglītojošas aktivitātes un publiskās programmas, kā arī piedāvājot laikmetīgu skatījumu uz mākslu un tās vietu sabiedrībā. Sadarbība ar Rietumu Banku stiprinās muzeja iespējas arī turpmāk attīstīt ambiciozu un profesionāli augstvērtīgu programmu dažādām auditorijām.