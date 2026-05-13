Šodien pa rokai labāk turēt lietussargu – maz nokrišņu būs tikai vienā novadā
Pelēku mākoņu sega trešdien klās lielāko daļu valsts. Latvijas centrālajā un austrumu daļā līs, bet Krievijas pierobežā iespējams pat pērkona negaiss.
Sinoptiķi prognozē, ka Kurzemē būs maz nokrišņu – valsts rietumos tikai vietām gaidāms neliels lietus.
Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem. Pelēkiem mākoņiem sedzot debesis, gaisa temperatūra būs +8..+12 grādi, vien dienas pirmajā pusē valsts galējos austrumos uzkavēsies siltums līdz +16 grādiem.
Rīgā gaidāma apmākusies un lietaina diena, vairāk nokrišņu būs pēcpusdienā. Pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra nepārsniegs +11 grādus.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens visā valstī ir 996-998 hektopaskāli jūras līmenī.