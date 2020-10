“Mākslu izjūtu kā instrumentu!” Ievas Pienenes talantu meklējot Ieteikt 2





“Mākslu izjūtu kā instrumentu, ar kura palīdzību uz ikdienišķām lietām var paskatīties no citas perspektīvas, māksla izceļ, palīdz ieraudzīt lietas citādāk.”

Ieva Pienene dzimusi 1986. gadā, Ogrē, studējusi LMA Glezniecības nodaļā un apmaiņas programmā Nirnbergas Akademie den Bildenden kunste, pēc maģistra grāda iegūšanas 2012. gadā apjomīgais diplomdarbs izstādīts personālizstādē Ogres Vēstures un mākslas muzejā, pēc tam māksliniece no gleznošanas atkāpās, lai pievērstos ģimenei un ar mākslu nesaistītām lietām, tomēr urda gleznot atgriezās un ir materializējusies jaunajā izstādē, kas vēl apskatāma līdz 31. oktobrim, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, katru dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 20.00.

Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” apskatāmā Ievas Pienenes personālizstāde MUDŽ ir jaundarbu sērija, kas radīta gada laikā – no 2019. vasaras līdz 2020. gada rudenim.

Gleznās tiek izcelti parasti, bieži vien pat necili motīvi, kas atrasti tepat aizaugušos un cilvēka pamestos nostūros.

Mākslinieces lielākais iedvesmas avots ir bijis pavadītais laiks pirms 3 gadiem iegādātajā lauku sētā, kas kādu laiku bijusi pamesta un tagad pamazām tiek atkarota no krūmāju, vīteņu un ekspansīvu augu vijuma, liekot aptvert dabas spēku un to, cik ātri bez pēdām pazūd viss, ko cilvēks ir iekopis un pārveidojis, ja tas tiek atstāts savā vaļā.

“Arī nesakārtotais, nepabeigtais, samudžinātais ir pilnīgs savā esībā un to ir iespējams ne tikai pieņemt, bet arī baudīt, jo visu tāpat nav iespējams izkontrolēt un sakārtot pēc sava prāta. Tas mani ļoti iedvesmo, un to es gleznoju, dabā ir milzīga enerģija, kas uzlādē, šos iespaidus es transformēju caur sevi un manas gleznas ir kā esence no katras vietas, kas uz mani ir atstājusi iespaidu.”

Laipni lūgti baudīt mākslu Ievas Pienenes izpildījumā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” līdz 31. oktobrim katru dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 20.00.

Ar mākslinieces daiļradi vari iepazīties arī www.pienene.lv un facebook lapā Pienene!