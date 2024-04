Malaizijā otrdien divu militāro helikopteru sadursmē gājuši bojā visi desmit cilvēki, kas tajos atradās, paziņoja amatpersonas.

Helikopteru sadursme notika, kad tie valsts ziemeļu štatā Perakā piedalījās mācību lidojumā virs jūras spēku bāzes, gatavojoties maijā paredzētajam jūras spēku 90.gadadienas svinību pasākumam.

Publiskotajā video redzams, kā viens helikopters aizķer otra helikoptera aizmugurējo propelleru, bet pēc tam abi helikopteri nogāžas.

Vienā no helikopteriem atradās septiņi, bet otrā – trīs apkalpes locekļi. Viņi visi gājuši bojā.

Two military helicopters collided at a parade rehearsal in Malaysia. Ten people were killed. pic.twitter.com/dAcFa2yssK

