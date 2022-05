“Man ir izaicinājums šai melei!”: Īlons Masks izdomājis radošu veidu, kā atmaskot sievieti, kas viņu apsūdz seksuālā vardarbībā

Viens no pasaules bagātākajiem cilvēkiem, uzņēmējs Īlons Masks izaicinājis sievieti, kas viņu apsūdzēja par to, ka viņš esot viņai seksuāli uzmācies, atspoguļot šī notikuma detaļas – aprakstīt, piemēram, viņa ķermeņa daļas, kas “sabiedrībai nav zināmas”, tādējādi cenšoties atspēkot viņas apgalvojumus, vēstī “Fox”.

“Man ir izaicinājums šai melei, kura apgalvo, ka viņas draugs esot redzējis mani “atmaskotu” — aprakstiet tikai vienu lietu, jebko (rētas, tetovējumus utt.), ko sabiedrība nezina. Viņa nevarēs to izdarīt, jo tas nekad nav noticis,” Masks rakstīja, atbildot kādam “Twitter” lietotājam.

But I have a challenge to this liar who claims their friend saw me “exposed” – describe just one thing, anything at all (scars, tattoos, …) that isn’t known by the public. She won’t be able to do so, because it never happened.

