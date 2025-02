“Man nospļauties uz procedūrām! Ja rītdien naidnieks mums stāvēs uz robežas, tad ko – runāsim par procedūrām?” aizkaitinājumu pauž Edmunds Zivtiņš Ieteikt







“Tas, kas mani neapmierina valdībā un kopumā valstī, runājot par drošību un iepirkumiem – kādas vēl procedūras? Es atvainojos, cienītie televīzijas skatītāji, man nospļauties uz procedūrām! Ja rītdien mums naidnieks stāv pie robežas, tad ko – runāsim par procedūrām?” tā emocionāli intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauda 14.Saeimas deputāts, frakcijas “Latvija pirmajā vietā” priekšsēdētāja vietnieks Edmunds Zivtiņš, apspriežot aktuālo ziņu par to, ka Latvijas aizsardzības nozares budžetu nākamgad plānots palielināt līdz 4% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet tālākajos gados virzīties uz 5% no IKP.

Reklāma Reklāma

Zivtiņš mudina sasaukt ārkārtas sēdi, kurā pie viena galda “nosēdināt ģenerālprokuroru, KNAB, Iepirkumu uzraudzības biroju, visas ieinteresētās puses”, un attiecīgi vienoties par cenu un nopirkt to, ko vajag valsts aizsardzības spēju stiprināšanai, kad arvien vairāk izskan kara draudi Eiropai un Baltijai no agresorvalsts Krievijas puses.

Savukārt runājot par finansējuma palielināšanu valsts aizsardzībai šogad un tuvākajos gados, 14.Saeimas deputāts TV24 raidījumā norādīja: “Tā būtība ir tāda – viena lieta ir to naudu atrast un novirzīt drošībai. Bet otra lieta ir tāda – nu, labi, nopirksim mēs tagad 100 tankus un ko? Kas viņos sēdēs iekšā? Mums ir cilvēki? Mums nav atrisinātas trīs pašas galvenās lietas: demogrāfija, ekonomika un drošība. Tās nav atrisinātas, un mēs varam pārvirzīt no veselības [jomas], no skolām vai no jebkā cita uz aizsardzību, bet ko ar to naudu darīt? Viņi nespēj to apgūt. Tam bija jābūt mērķtiecīgam procesam vairāku gadu garumā.”

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Ziņu TOP” variet skatīties video šeit: