Māris Gailis: Man žēl, ka Mārtiņš Staķis pameta to kuģi…







“Man žēl, ka Mārtiņš Staķis pameta to kuģi, jo, manuprāt, viņš bija harizmātisks un arī spējīgs vadītājs. To jau pierāda arī līdzšinējais – uztaisīt veiksmīgu biznesu, to jau arī katrs nespēj. Viņš strādāja, bet viņam nevajadzēja mest to plinti krūmos,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda uzņēmējs un bijušais ministru prezidents (1994-1995) Māris Gailis, diskutējot par aktuālo tematu saistībā ar pārmaiņām Rīgas domes vadībā un koalīcijā.

“Ir kaut kādas neveiksmes – labi, savācies atkal, un tā pati koalīcija varēja mierīgi turpināt, manuprāt. Nu, bet ko izdarīt? Par vēlu! Kaut kādā mirkļa…Šitā Birkavs manā laikā noleca un zaudēja to valdību. Mēs arī tempu zaudējām, jo, ja Birkava valdība būtu turpinājusies tur tālajā 1994.gadā, būtu kaut kas vairāk izdarīts, manuprāt,” tā sprieda Gailis.

Gailis pauda cerību, ka tagad Rīgas domē “pragmatiskā puse” sanāks kopā un nostiprinās to koalīciju tik tālu, lai viņa ir lemtspējīga. “Lai viņi var pieņemt lēmumus! Lai tos pragmatiskos ņem, nu ja “Progresīvie” negrib, tad negrib, ko darīt?!” tā TV24 raidījumā izteicās Gailis.

Jau vēstīts, ka pašlaik ir gana labas cerības tuvāko nedēļu laikā Rīgas domē izveidot strādāt gatavu vairākumu, kas varētu nostrādāt līdz domes pilnvaru beigām 2025.gada vidū, tā piektdien, 4.augustā, žurnālistiem pavēstīja “Jaunās vienotības” (JV) politiķis, Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Vilnis Ķirsis.

Līdzīgi kā ceturtdienas sarunā ar “Latvijas attīstībai” (LA), arī šodienas sarunā ar “Gods kalpot Rīgai” (GKR) panākta konceptuāla vienošanās sadarbību. To Ķirsis apliecināja atbildē uz preses jautājumu. JV politiķis pavēstīja, ka nākamnedēļ ar potenciālajiem partneriem būs darba sesija jeb saziņas process, kurā līdz galam tiks “noslīpēts” memorands, lai to varētu parakstīt.

Kā ziņots, sarunās par jaunas valdošās koalīcijas izveidi Rīgas domē nepanākot progresu sarunās ar PP, trīs partiju bloks – JV, NA/LRA un KR – sācis sarunas ar citām “valstiski domājošajām” galvaspilsētas pašvaldībā pārstāvētajām partijām.

Pašlaik koalīcija izveide virzās uz to, lai trīs pušu kodols piesaistītu GKR, “Latvijas attīstībai” un dažu pie frakcijām nepiederošo deputātu atbalstu. Tāpat sarunās ar atsevišķiem “Par/Progresīvo” deputātiem tiekot skaidrota viņu vēlme pievienoties koalīcijai.