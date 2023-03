Maskavā nogalināts viens no Krievijas vakcīnas “Sputnik V” radītājiem, šodien ziņo aģentūra NEXTA.

Viņu nožņaudzis “īres zēns”, ar kuru zinātnieks pēc jautras nakts nav vienojies par cenu.

Andrejs Botikovs strādāja par vecāko pētnieku Epidemioloģijas un mikrobioloģijas centrā.

❗️ One of the creators of the Russian vaccine "Sputnik V" was killed in Moscow

He was strangled by a "rent boy", with whom the scientist did not agree on the price after a fun night.

Andrei Botikov worked as a senior researcher at the Center of Epidemiology and Microbiology. pic.twitter.com/F3BIhOc8Fu

