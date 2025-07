Realitāte vai utopija? Lūk, šie ir trīs Zelenska galvenie plāni līdz 2025. gada beigām Ieteikt







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis video uzrunā trešdienas vakarā solījis ierosināt jaunu likumu, kurā būs “visas pretkorupcijas iestāžu neatkarības normas”.

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks savukārt uzskaita, kādi ir Zelenska trīs svarīgākie mērķi šajā gadā.

“Zelenskis nosauca trīs jomas, kurās Ukraina vēlas sasniegt rezultātus līdz 2025. gada beigām – ieroču piegāde un ražošanas attīstība, Ukrainas atjaunošanas projekti un Krievijas saukšana pie atbildības,” viņš stāsta.

Jau ziņots, ka Ukrainas Augstākā Rada otrdien atbalstīja un Zelenskis parakstīja plaši kritizētu likumprojektu, kas paredz Nacionālā pretkorupcijas biroja (NABU) un Specializētās pretkorupcijas prokuratūras (SAP) nonākšanu tiešā valsts prezidenta ieceltā ģenerālprokurora pakļautībā.

Likums izraisīja pirmos plašākos protestus Kijivā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma valstī 2022.gadā. Bažas par šo likumprojektu paudušas arī Eiropas Savienības (ES) amatpersonas.

“Es ierosināšu Ukrainas Augstākajai Radai likumprojektu, kas būs atbilde, kas nodrošinās spēku tiesībaizsardzības sistēmai. Un tiesībsargājošo iestāžu darbībā nebūs nekādas Krievijas ietekmes vai iejaukšanās, un, kas ir ļoti svarīgi, būs visas pretkorupcijas iestāžu neatkarības normas,” video uzrunā paziņoja Zelenskis.

“Un es ļoti gaidu no mūsu tiesībsargājošo un pretkorupcijas iestāžu vadītāju grupas, no Ukrainas ģenerālprokurora priekšlikumus par tām normām, kurām būtu jāstrādā. Tas būs prezidenta likumprojekts, un mēs to īstenosim kā daļu no mūsu valsts pārveides stratēģijas,” viņš piebilda.

Zelenska komanda uzsver, ka NABU un SAP ir jāattīra no Krievijas ietekmes un Krievijas aģentiem.

NABU izmeklē korupcijas gadījumus valsts institūcijās, bet SAP nodarbojas ar prasību uzturēšanu tiesā korupcijas lietās.