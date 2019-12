Foto: Pexels

Saule caur Mežāža zodiaka zvaigznāju iet no 22. decembra plkst. 6.19 līdz 20. janvāra plkst. 16.24.

Viņam ir nosvērts raksturs

Zemes stihija. Saturna aizgādnība. Saturns atbild par kārtību un likumu ievērošanu. Nosvērts raksturs. Mežāži šķiet drūmi un nopietni, bet tas ir tikai pirmais iespaids, jo aiz vēsās un atturīgās ārienes slēpjas sirsnība un dzīvesprieks. Viņi vienmēr zina, ko grib. Viņi ilgi atceras tos, kuri viņiem ir palīdzējuši un atbalstījuši, kā arī tos, kas nodarījuši pāri. Mežāži reti piedod pāri nodarīto. Mežāzis sevi uzskata par tādu, kas zina, ko grib dzīvē sasniegt un saņemt pretī par pieliktajiem pūliņiem.

Viņš ir pacietīgs un mērķtiecīgs

Pacietība, mērķtiecība un neatlaidība ir trīs Mežāža visspēcīgākās īpašības. No visām vērtībām Mežāzim svarīgākā – būt no citiem neatkarīgam. Kaut arī materiālās vērtības nav pirmajā vietā, tomēr viņam patīk ērtības un komforts. Mežāzim patīk daba, tāpēc, ja vien ir iespējams, dzīvesvietu izvēlas, kur ir daudz koku un zaļumu. Ar radiniekiem un kaimiņiem ir draudzīgs un diplomātisks, savās mājās gan patīk būt noteicējam un ar laiku panāk, ka mājinieki pielāgojas Mežāža iedibinātajai kārtībai. Pirmajā brīdī var šķist, ka Mežāzis ir gatavs piekāpties, bet vēlāk kļūst redzams, ka viņš atkal ir izdarījis pēc sava prāta. Toties bērni un cilvēki, kurus Mežāzis ir iemīlējis, var būt droši par to, ka viņiem nekā netrūks, jo viņš ir dāsns un gādīgs pret tiem, ko mīl. Darba vidē ir draudzīgs, atvērts sarunām un pretimnākošs. Tādējādi dažkārt veidojas pārslodze, no kā sāk ciest veselība, bet Mežāzi tas neuztrauc.

Viņš nedomā par sevi

Par savu veselību sāk domāt tad, kad nav vairs spēka aiziet uz darbu. Dzīvē meklē tādus partnerus un dzīvesbiedru, ar kuriem pēc iespējas vairāk varētu darīt kopā, jo uzskata, ka tā ir gan interesantāk, gan vieglāk dzīvot. Attiecībā uz citu vērtībām svarīgākais būt godīgam, tāpēc bieži saka pa tiešo to, ko domā. Viņam neskauž tas, kas ir citam, jo labi zina, ka pats ir spējīgs to dabūt, ja vien gribēs. Mežāzim patīk ceļot un iepazīt citas valstis un kultūras. Ja nav iespējams ceļot, viņš daudz lasa vai skatās pārraides par šo tēmu. Karjerā rūpējas par sniegtā pakalpojuma kvalitāti, jo uzskata, ka vislabākā reklāma ir cilvēku atsauksmes. Dzīves laikā Mežāzis izmēģina savus spēkus vairākās jomās, lai gūtu daudzpusīgāku pieredzi.

Viņam ir maz draugu

Draugu Mežāzim ir maz, jo viņš par draugiem sauc tikai tos, ar kuriem būtu gatavs doties nezināmajā, un būt pārliecināts, ka viņiem var uzticēties. Citiem labprāt palīdz ar padomu un rīcību, retāk ar naudu, jo uzskata, ka cilvēkam ir jādod iespēja, bet pārējais jau ir viņa paša ziņā. Mežāzis neplātās ar to, ko zina vai prot, tāpēc daudziem rodas iespaids, ka viņš ir noslēgts un nepieejams cilvēks, nemaz nenojaušot, cik bagāta ir viņa iekšējā pasaule un cik daudziem patiesībā viņš ir palīdzējis.

Zīmju savstarpējās attiecības

Labvēlīga ir savienība ar Aunu, Vērsi, Jaunavu, Mežāzi un Zivīm. Sarežģītas attiecības ar Dvīņiem, Vēzi, Svariem un Ūdensvīru. Mežāzis lieliski saprotas ar Aunu, jo tas piešķir dzīvei dinamiku un savukārt Mežāzis attur Aunu no pārsteidzīgas rīcības. Ar Vērsi rodas mīlestība vai simpātijas no pirmā acu uzmetiena. Mežāzim ar Dvīņiem patīk kopā pavadīt brīvo laiku un izklaidēties, bet nopietnas attiecības praktiski nav iespējamas, jo Mežāzim nav pieņemama Dvīņu vieglprātīgā attieksme pret dzīvi. Kaut gan sākumā šķiet, ka Mežāzim un Vēzim ir daudz kas kopīgs, taču viņu savienība nav veiksmīga. Mežāzis ar Lauvu sacentīsies par to, kurš būs situācijas noteicējs, tāpēc radīsies konflikti un attiecības ātri beigsies. Ar Jaunavu Mežāzim ir līdzīgi uzskati par dzīvi un savstarpēja pievilkšanās vienam pie otra. Mežāža un Svaru savienība lemta neveiksmei, lai gan viņi fiziski stipri pievelk viens otru. Savstarpēja cieņa pastāv starp Skorpiona un Mežāža zīmēm. Ar Mežāzi Strēlnieks rod daudzas kopīgas intereses. Mežāža nopietnība harmonē ar Strēlnieka vitālo raksturu. Ja rodas fiziska tieksme, laulība solās būt laimīga. Ūdensvīra un Mežāža savienība parasti nav ilga, jo Ūdensvīru nomāc Mežāža centieni iedibināt stingru kārtību. Ar Zivīm attiecības var pastāvēt ilgu laiku pieraduma pēc, jo abus apmierina ikdienas rutīna un dzīve bez pēkšņām pārmaiņām.