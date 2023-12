Meksikas līcī atrastas biedējošas “raganu pudeles”, kuras pildītas ar nagiem un matiem.

Vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem tiek ieteikts būt uzmanīgiem un neatvērt šīs pudeles, lai izvairītos no “ļauno garu” izlaišanas. To iekšpusē var atrast matus, dažādus augus, nagus un citus priekšmetus.

Fox News ziņo, ka šāda prakse Lielbritānijā tika praktizēta 16. un 17. gadsimtā, kad valdīja spēcīga ticība raganām un to spējai ar burvestībām izraisīt slimības.

Kā stāsta Hārtes institūta pētnieks Džeiss Tunnels, rituālos ar šīm pudelēm cilvēki cīnījās pret raganu lāstiem: “Metāla priekšmetus, piemēram, naglas, ievietoja šajās pudelēs un apbedīja, lai “uzlādētu naglas un salauztu raganu burvestības”.”

Pēc pētnieka teiktā, pašas pudeles ir ražotas Haiti, un, visticamāk, tās ir nokļuvušas krastā kaut kur no Karību jūras reģiona. Iespējama bioloģiskā apdraudējuma dēļ zinātnieks neiesaka atvērt šīs pudeles.

“Manuprāt, galvenais ir nejauši neatvērt šādu atradumu, lai arī kāds tas būtu,” pētnieks teica.

