Foto: ZEUS/ SCANPIX/ LETA

Melburna iziet no 112 dienas ilgas Covid-19 karantīnas





Austrālijas otrā lielākā pilsēta Melburna trešdien svinēja iziešanu no 112 dienas ilgas karantīnas, kas šajā pilsētā tika ieviesta, lai palēninātu jaunā koronavīrusa izplatīšanos.

Melburna, kurā ir 4,9 miljoni iedzīvotāju, ir pārcietusi vienu no pasaulē ilgākajām karantīnām. Tā tika ieviesta jūlija sākumā, kad jaunu inficēšanās gadījumu skaits Melburnā bija ap 200 dienā.

Neraugoties uz ierobežojumiem, jaunu inficēšanās gadījumu skaits augusta sākumā pieauga līdz apmēram 700 dienā, liekot Viktorijas štata premjerministram Danielam Endrjūsam izsludināt ārkārtēju stāvokli un noteikt stingrākus ierobežojumus.

Melburnā 2.augustā uz sešām nedēļām tika ieviesta nakts komandantstunda no astoņiem vakarā līdz pieciem rītā. No katras mājsaimniecības pēc nepieciešamākajiem pirkumiem drīkstēja doties tikai viens cilvēks dienā, neattālinoties no mājām tālāk par pieciem kilometriem. Tādā pašā rādiusā uz vienu stundu dienā bija atļauts atstāt mājas saistībā ar sportiskajām aktivitātēm.

Pēdējās nedēļās daži ierobežojumi tika mīkstināti, bet no trešdienas Melburnā atkal drīkst darboties restorāni, kafejnīcas, krodziņi un mazumtirdzniecības veikali.

Daži bāri rīkoja svinības Jaungada stilā, skaitot sekundes līdz pusnaktij, kad tie ielaida ne vairāk par atļautajiem 20 apmeklētājiem.

Melburnas iedzīvotājiem vēl ir jāievēro ceļošanas attāluma ierobežojums – ne vairāk kā 25 kilometri no mājām, bet ir gaidāma tā atcelšana 8.novembrī.