Foto: Flaffy/Shutterstock

Melleņu zupa ar klimpām







Autors: Māra Lapsa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Sastāvdaļas

• 300–400 g melleņu

• 150 g cukura

• 1 ēdamkarote kartupeļu cietes

• puscitrona miziņa un sula

• 1 l ūdens

Klimpu mīklai

• 120 g kviešu miltu

• 60 g piena

• 1 ola

• 1–1,5 l ūdens

• cukurs

• sāls

Pagatavošana.

Katliņā uzvāra ūdeni, pievieno citrona miziņu, mellenes un vāra, līdz ogas izšķīdušas. Pēc tam pielej citrona sulu, pieber cukuru un ūdenī atšķaidītu kartupeļu cieti. Zupu vēlreiz uzvāra un atdzesē.

Lai pagatavotu klimpu mīklu, olas baltumu atdala no dzeltenuma. Bļodiņā sajauc pienu, olas dzeltenumu, sāli un cukuru, tad pievieno un iejauc miltus. Olas baltumu saputo stingrās putās un lēnām iecilā mīklā. Citā katliņā ielej un uzvāra ūdeni, ar karoti no mīklas izveido klimpas, liek tās verdošā sālsūdenī un vāra, līdz klimpas gatavas. Izņem no ūdens un notecina. Melleņu zupu salej šķīvjos un pievieno atdzisušās klimpas.

!!! Var pagatavot arī biezpiena klimpas. Biezpienu sajauc ar sakultu olu, pievieno sāli un cukuru pēc garšas un samīca. Veido apaļas klimpiņas, ielaiž verdošā ūdenī un vāra gatavas, līdz uzpeld virspusē. Gatavajām klimpiņām uzliek piciņu sviesta, lai nesaliptu. Pievieno melleņu zupai.