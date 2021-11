Foto: Edijs Pālens/LETA

Mēneša laikā trīskāršojies ar Covid-19 inficēto slimnīcu darbinieku skaits







Aizvadītā mēneša laikā trīskāršojies ar Covid-19 inficēto darbinieku skaits Latvijas slimnīcās, liecina Veselības ministrijas apkopotā statistika.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) otrdien valdības sēdē atzina, ka saslimstības līmenis darbinieku vidū tomēr nav tik augsts kā iepriekšējā sezonā. Taču novērojams pakāpenisks prombūtnē esošo un Covid-19 inficēto darbinieku skaita pieaugums. Pašlaik ar Covid-19 inficējušies 629 slimnīcu darbinieki, vēl 525 ir prombūtnē kā kontaktpersonas vai atrodas pašizolācijā.

Līdzīga situācija bija februāra beigās, kad inficējušies bija 637, bet prombūtnē saistībā ar Covid-19 – 529 stacionāru darbinieki.

Salīdzinot ar oktobra sākumu, inficēto stacionāru darbinieku skaits ir trīskāršojies, piemēram, nedēļā no 27.septembra līdz 3.oktobrim infekcija bija konstatēta 156 darbiniekiem, no 4. līdz 10.oktobrim – 224 darbiniekiem.

Kritiskākā situācija slimnīcās bija 2020.gada beigās, kad sasirguši bija teju 1500 darbinieku, bet pēc tam stāvoklis sāka uzlaboties.

Jau ziņots, ka pirmdien Latvijā reģistrēti 1884 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 43 Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 1241 saslimušais jeb 65,8% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 643 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem divi cilvēki bija vecumā no 30 līdz 39 gadiem, viens – vecumā no 40 līdz 49 gadiem, trīs – vecumā no 50 līdz 59 gadiem, desmit – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 14 – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 11 – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un divi – vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

No 43 mirušajiem Covid-19 slimniekiem 40 bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet trīs – vakcinēti. Aizvadītajā diennaktī reģistrētie 43 nāves gadījumi ir līdz šim trešais lielākais reģistrēto mirušo skaits diennaktī.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 21 789 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 8,6%.

Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sasniedzis 33 073.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 221 795 cilvēkiem, savukārt līdz šim reģistrēti 3309 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.