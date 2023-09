“Mēness aptieka” jau otro reizi saņem starptautiskās programmas Best Places To Work apbalvojumu Ieteikt







„Mēness aptieka” atkārtoti saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work atzinumu, kāds tiek piešķirts labākajām darbavietām pasaulē, izvērtējot darbinieku apmierinātību ar uzņēmuma vadību, vērtībām, personāla vadību, atalgojumu un citiem labumiem, kolēģiem un gaisotni uzņēmumā, iespēju sabalansēt darba un privāto dzīvi, kopējo piesaisti uzņēmumam un uzņēmuma ietekmi uz norisēm sabiedrībā. Kopumā sertifikācijas procesā dažādā veidā tiek vērtēti astoņi uzņēmuma darba vides aspekti, un vienā no vērtējumiem – starptautisko ekspertu veiktajā aptaujā – „Mēness aptiekas” darbinieki atzinuši, ka tā ir labākā darbavieta.

„„Mēness aptieka” jau otro reizi saņem augsto starptautisko novērtējumu – labākā darbavieta Latvijā. Esam stabils, mūsdienīgs, klientu un darbinieku mīlēts un novērtēts farmācijas uzņēmums. Rūpes par farmaceitu izaugsmi ir svarīga daļa no mūsu ilgtspējas ceļa. Kopā daudz mācāmies, sadarbojamies, turpinām pilnveidot uzņēmuma ikdienas procesus un darba vidi. Atbildīgi rūpējamies par saviem klientiem un veselu sabiedrību. Saņemtā atzinība ir motivācija tālākiem uzlabojumiem un izaugsmei,” saka „Mēness aptiekas” valdes priekšsēdētāja Vilma Druliene.

„Mēness aptieka” ir līdz šim vienīgais farmācijas uzņēmums Latvijā, kas ir veiksmīgi pretendējis un ieguvis starptautisko Best Places To Work sertifikātu, apstiprina uzņēmuma personāla direktore Baiba Pedraudze: „Starptautiski atzītu sertifikātu kā labākā darbavieta „Mēness aptieka” ieguva, pateicoties mūsu darbiniekiem un vadītājiem. Komandas darbs un nepārtraukta attīstība ir mūsu sabiedrotie, gan veicot ikdienas darbu, gan papildus mācoties, gan uzlabojot dažādus procesus. Ikdienā savu darbu balstām uz vērtībām – rūpes, atbildība un zināšanas.”

Programmas veiktais izvērtējums faktiski ir procesu audits. Kopā ar Best Places To Work sertifikātu, kas apliecina, ka „Mēness aptieka” atbilst labākās darbavietas statusam, no programmas ekspertiem saņemtas arī rekomendācijas par to, ko vēl iespējams pilnveidot, lai darba vidi uzņēmumā padarītu darbiniekiem patīkamāku un motivējošāku.

Viens no astoņiem aspektiem, ko vērtēja eksperti, bija nodarbināto dažādība; „Mēness aptiekā” strādājošie ir vecumā no 18 gadiem (daļa no viņiem vēl studē) līdz pat astoņdesmit gadus veciem darbiniekiem ar ļoti bagātu darba pieredzi. Tāpat būtisks vērtētais aspekts bijis uzņēmuma īstenotās mācības, kur „Mēness aptiekas” stiprā puse ir ne tikai darbiniekiem sniegtās tālākizglītības iespējas, bet arī veids, kā iesaistīt farmācijas nozarē citu profesiju pārstāvjus, radot iespēju pārkvalificēties, piemēram, par farmaceita asistentiem. Šādi no „Mēness aptiekas” 1150 darbiniekiem 200 šeit darbu uzsākuši un strādā tieši pēc pārkvalifikācijas par farmaceita asistentiem. Baiba Pedraudze norāda, ka šie cilvēki dažādu iemeslu dēļ ir motivēti jaunam profesionālajam ceļam, līdz ar to ir ļoti atbildīgi gan mācību, gan vēlāk darba procesā. „Esam gandarīti, ka darbinieki starptautisko ekspertu veiktajā aptaujā tik augstu novērtējuši „Mēness aptieku” kā labāko darbavietu – to apstiprinājuši 72% no kolektīva. Savukārt pat 85% sacījuši, ka „Mēness aptieka” ir komanda, un tas lielā aptieku uzņēmumā ir īpaši svarīgi. Vienlaikus apzināmies, ka mums vēl ir, kur augt un jāturpina darbs procesu uzlabošanā. Augsts ir arī globālās iesaistes rādītājs – 79%; to iegūst, summējot darbinieku aptaujās gūtos un uzņēmuma vadības sniegtos datus par dažādiem procesiem un mērot tos salīdzinājumā ar citām starptautiskām organizācijām,” stāsta „Mēness aptiekas” personāla direktore Baiba Pedraudze.

No profesionālā aspekta šāda starptautiskās programmas Best Places To Work balva ir atzinība un apliecinājums, ka tas, kā uzņēmums strādā ikdienā, kādas iniciatīvas īsteno, kāda ir attieksme pret saviem darbiniekiem, ir augstu vērtējami. Savukārt, no emocionālā aspekta raugoties, šāds apbalvojums motivē – darbiniekiem liek lepoties ar savu darbavietu, piešķir lielāku nozīmi un vērtību mazajām lietām, ko ikviens uzņēmumā dara ik dienas. Protams, tas veicina arī uzņēmuma pievilcību potenciālo darbinieku acīs un klientu uzticību.

Jeļena Bebre darba gaitas sākusi ka farmaceite un jau piecus gadus ir aptiekas vadītāja „Mēness aptiekā”, kura atrodas Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā: „„Mēness aptieka” ir uzņēmums, kurā ir iespējams pilnveidoties un attīstīt karjeru, ko es arī izmantoju, papildu izglītojoties tā piedāvātajās apmācībās. Man ļoti patīk organizēt aptiekas darbu, komunicēt gan ar klientiem, gan kolēģiem, aktīvi iesaistos arī izglītojošu materiālu veidošanā uzņēmuma publicitātes vajadzībām, piemēram, sociālajos tīklos. Manis vadītajā kolektīvā ir četri cilvēki, kopīgi strādājam, lai klienti saņemtu visu nepieciešamo. Darbam slimnīcā esošā aptiekā ir sava specifika, daudz sanāk komunicēt ar ārstiem par terapijai nepieciešamajām zālēm, jāskaidro klientiem par zāļu pareizu lietošanu, blaknēm, medikamentu mijiedarbību. Ļoti novērtēju darbu un atbalstu, ko gūstu mūsu kolektīvā gan no kolēģiem farmaceitiem, gan vadības!”

Farmaceits Kristaps Moločenko pēc studijām darbu „Mēness aptiekā” uzsāka pirms trīs gadiem un ar izvēlēto darbavietu ir apmierināts: „Man patīk palīdzēt cilvēkiem, tādēļ esmu priecīgs, ka tas aptiekā iespējams visdažādākajās situācijās. Dienā es apkalpoju vidēji 100 cilvēkus un sarunā ar katru sarunā ielieku daļiņu sevis! Man ir svarīgi, lai katrs klients gūtu sajūtu – šis ir farmaceits ar lielo burtu, jo konsultācijā ir gan saņēmis vajadzīgo, gan guvis izpratni, kā zāles jālieto. Vislielākais gandarījums ir brīžos, kad klients pēc laika atgriežas un pasaka paldies par sniegto padomu. Maiņu darba grafiku veidojam tā, lai katram iespējams strādāt ērtā ritmā, darbu savienot ar studijām vai citām ārpus darba aktivitātēm. Profesionāli vēlos augt un regulāri apmeklēju „Mēness aptiekas” piedāvātās mācības, tādā veidā atsvaidzinot iegūtās zināšanas un papildinot tās ar jaunām, kā arī apmācības sniedz iespēju saņemt tālākizglītības punktus. Novērtēju, ka uzņēmumā tiek rīkoti kopīgi pasākumi darbiniekiem, kuros dienas daļā ir izzinošas lekcijas u.tml., bet vakarā varam kopīgi atpūsties, tuvāk iepazīties ar kolēģiem no visas Latvijas.”

Sandrai Liepiņai profesijas maiņa, ar „Mēness aptiekas” atbalstu kļūstot par farmaceita asistenti, mainījusi visu dzīvi. Viņa tagad ne tikai strādā vienā no senākajām Latvijas aptiekām – Jaunajā Torņakalna aptiekā Rīgā, bet arī pēc profesijas maiņas uz galvaspilsētu pārcēlusies no Aizputes. Šādu izvēli veicinājuši notikumi personīgajā dzīvē, bet tagad ar paveikto Sandra Liepiņa ir apmierināta – gan darbs sniedz gandarījumu, gan ir iespēja būt tuvāk pieaugušajiem bērniem. „Agrāk strādāju par ārsta palīgu, bet saprotot, ka nokļūšana farmācijas nozarē man pavērtu jaunas iespējas, izlēmu pieteikties „Mēness aptiekas” piedāvātai apmācību programmai. Pa nedēļu strādāju aptiekā, bet nedēļas nogalēs 2,5 gadus braucu uz Rīgu un mācījos Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžā. Protams, ka manos gados tas bija izaicinājums, bet pierādīju sev un apkārtējiem, ka varu kļūt par famaceita asistenti! Turklāt programmā bijām vairākas līdzīgos gados, viena otru atbalstījām. Esmu piemērs, ja ir motivācija, tad viss ir iespējams! Protams, ka arī tagad jāturpina izglītoties, lai pilnvērtīgi varu veikt savu darbu, un šajā ziņā mums „Mēness aptieka” daudz palīdz.”

Aptieku uzņēmumam „Mēness aptieka” ir gan nelielas aptiekas reģionos, gan klientu iecienītas aptiekas tirdzniecības centros, poliklīnikās. Uzņēmumam ir aptiekas ar doktorātu līdzās, diennakts aptiekas un aptiekas ar zāļu izgatavošanas funkciju. „Mēness aptiekas” zīmols ir arī vienai no vecākajām Rīgas aptiekām – “Vecpilsētas aptiekai”, kas savas funkcijas pilda jau vairāk nekā 200 gadus, kā arī visiem zināmajām diennakts aptiekām Rīgā – „Kamēlijas aptiekai” un „Jaunajai Torņakalna aptiekai”. „Mēness aptieka” radījusi iespēju arī attālinātām farmaceita konsultācijām un piegādā aptiekas produktus (nepieciešamības gadījumos arī recepšu medikamentus) uz mājām.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un atbildīgākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, Latvijas mīlētāko zīmolu TOP 10 reizi pētījuma laikā „Mēness aptieka” ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir klientam draudzīgs uzņēmums un ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu klientu drauga statusam – Customers’ Friend – Superior Excellence”/ “Customers’ Friend – Because it’s you we care about”, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. Par to liecina jaunākie 2022. gada Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti. „Mēness aptiekai” kā visā Latvijā pieejamam aptiekas zīmolam ilgtspēja iedzīvotāju vērtējumā ir būtisks rādītājs.

“Mēness aptieka” 2022. un 2023. gadā ir saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā.