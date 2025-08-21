“Es pajautāju, kā viņš redz situāciju Baltijā!” Slaidiņš Ukrainā tiekas ar HUR ģenerāļa vietnieku Skibicki 0
Slaidiņš ir devies uz Ukrainu, nodot TV24 labdarības akcijā saziedoto, un tagad no Ukrainas stāsta, kā viņiem tur iet.
No saņemtā, ukraiņi esot bijuši īpaši priecīgi par Hummer mašīnu, šo tikšanos atspoguļojuši arī vietējie mediji. Tāpat Slaidiņš ticies ar HUR ģenerāļa vietnieku Skibicki.
“Man bija trīs jautājumi, ko viņam uzdot – kā viņš redz situāciju Baltijas telpā, kam mums gatavoties un, protams, par Krievijas informatīvo telpu un psiholoģiskajām operācijām! Viņš teica, ka draudu līmenis pagaidām ir zems, bet ir jāturpina gatavoties, jo jebkāds pamiera veids no Putina skatupunkta būtu sakāve karā, līdz ar to viņš gribēs atriebties!” Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atgādina.
Pilnu Slaidiņa sarunu ar HUR ģenerāļa vietnieku Skibicki tuvākajā laikā varēs pilnā garumā izlasīt arī portālā LA.LV.
Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis var apturēt karu ar Krieviju, atsakoties no Krimas un Ukrainas dalības NATO, svētdienas vakarā (pirmdienas rītā pēc Latvijas laika) paziņojis ASV prezidents Donalds Tramps.
“Ukrainas prezidents Zelenskis var izbeigt karu ar Krieviju gandrīz nekavējoties, ja viņš to vēlas, vai arī var turpināt karot. Atcerieties, kā tas viss sākās. Nekādas Obamas atdotās Krimas (pirms 12 gadiem, bez neviena šāviena!) atgūšanas un nekādas Ukrainas iestāšanās NATO. Dažas lietas nekad nemainās!!!” ierakstījis Tramps savā platformā “Truth Social” Zelenska vizītes Baltajā namā priekšvakarā.
Kopā ar Zelenski ar Trampu tiksies arī Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Itālijas premjere Džordža Meloni, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs, Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite. Tikšanās notiks trīs dienas pēc Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samita Aļaskā.
“Rīt Baltajā namā būs liela diena. Vēl nekad nav bijis tik daudz Eiropas līderu vienlaicīgi. Man ir liels gods viņus uzņemt,” teikts citā Trampa ierakstā platformā “Truth Social”.
“Viltus ziņas teiks, ka ir liels zaudējums prezidentam Trampam uzņemt tik daudzus dižus Eiropas līderus mūsu skaistajā Baltajā namā. Patiesībā tas ir liels gods Amerikai!!!” piebildis Tramps.
Telekanāls CNN konstatē, ka Trampa paziņojums par Krimas atgūšanas un Ukrainas dalības NATO neiespējamību atspoguļo spiedienu, kāds Zelenski gaida tikšanās laikā Baltajā namā.
“Divi viņa uzskaitītie nosacījumi – Ukrainai jāatsakās no Krimas, ko Krievija nelikumīgi anektēja 2014.gadā, un jāpiekrīt, ka tā nekad nepievienosies NATO, ir starp nosacījumiem, ko izvirzījis Vladimirs Putins, lai izbeigtu karu,” norāda CNN.