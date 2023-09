Lojalitātes programmai VESELĪBA gada laikā vairāk nekā pusmiljons dalībnieku Ieteikt







Pirms gada Latvijā izveidotā vienotā veselības aprūpes lojalitātes programma, kuras realizācijā apvienojās vadošie veselības aprūpes eksperti Latvijā „Veselības centru apvienībā” (VCA), „Mēness aptiekā” un „Centrālajā laboratorijā”, ir bijusi veiksmīga – to pašlaik jau izmanto vairāk nekā 500 000 lietotāji visā Latvijā. Gandrīz puse pieteikušies šīs jaunās programmas darbības laikā kopš 2022. gada septembra, pārējie iepriekš jau bija „Mēness aptiekas” lojalitātes programmas lietotāji, bet tagad var izmantot ievērojami plašākas iespējas veselības aprūpei. Programma aizsāk jaunu ilgtspējīgu posmu, un tagad portālā veselibaskarte.lv var noformēt jaunu digitālu vai kontam piesaistīt jau esošo karti VESELĪBA, izmantot lietotni, kā arī pievienot savam digitālajam makam.

Lojalitātes programmas VESELĪBA dalībnieki ērti saņem punktus un tos izmanto jebkurā no trīs minēto uzņēmumu filiālēm, līdz ar to karti ir iespēja izmantot ērtāk un aktīvāk nekā, piemēram, līdzšinējo viena programmas dalībnieka – „Mēness aptiekas” – lojalitātes karti. Visaktīvākie tās lietotāji ir rīdzinieki, programmas piedāvājuma priekšrocības aktīvi izmanto arī – Daugavpils un Liepājas, kā arī Jūrmalā dzīvojošie. Tā ir vienlīdz populāra gan Kurzemes pusē, gan Latgalē. Arī daudzi Ogres, Gulbenes, Bauskas, Olaines, Aizkraukles un citu novadu iedzīvotāji ir novērtējuši ieguvumus un izmanto šo programmu. Programma radīta tā, lai aizvien varētu papildināt iespējas individualizētai pieejai veselības vajadzībām un jau šobrīd ceturtā daļa no tās dalībniekiem izmanto Veselība + programmu, kas ir nozīmīgs atbalsts hronisku slimību gadījumos.

Stella Lapiņa, „Veselības centru apvienības” un „Centrālās laboratorijas” valdes priekšsēdētāja: „Esam gandarīti, ka šī vienotā veselības aprūpes lojalitātes programma ir mūsu klientiem noderīga un tās lietotāju skaits, gada sasniedzot pus miljonu iedzīvotāju, aizvien turpina pieaugt. Būtiski, ka kopā ar partneriem lojalitātes programmā varam piedāvāt tik vērienīgu pakalpojumu spektru un tas mūs arvien tuvina katra klienta veselības vajadzību nodrošināšanai. Katrs lojalitātes programmas dalībnieks iegūst lieliskas iespējas saņemt mūsu speciālistu sniegtos maksas pakalpojumus, izmantot priekšrocības un īpašus personalizētus piedāvājumus. Mūsu vienotā lojalitātes programma turpmāk tiks pilnveidota, un otrajā gadā tās klienti varēs pieredzēt un izmantot aizvien jaunas iespējas.”

Vilma Druliene, „Mēness aptiekas” valdes priekšsēdētāja: „Paldies visiem mūsu klientiem par uzticību! Liels paldies tiem, kuri 2022. gadā līdzšinējās „Mēness aptiekas” lojalitātes kartes vai VCA pacientu kartes aktīvi samainīja pret jauno ar nosaukumu VESELĪBA, kā arī tiem, kuri lojalitātes karti reģistrēja pirmo reizi, lai “Mēness aptiekā”, „Veselības centru apvienībā” vai „Centrālajā laboratorijā” izmantotu mūsu klientiem radītās priekšrocības un īpašos piedāvājumus. Aizvadītais gads ir pierādījis, ka individualizētās aprūpes iespējas un plašā veselības aprūpes pakalpojumu klāsta piedāvājums apstiprina mūsu uzņēmumu grupas noteikto nākotnes virzienu – pieejamus augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumus ikviena mūsu klienta vajadzībām. Jau gadu klientiem piedāvājam rūpes un vēl labāku servisu, kas orientēts uz klienta vajadzībām, lai palīdzētu risināt veselības problēmas vai profilaktiski saglabātu veselību.

Kļūstot par vienotās lojalitātes programmas VESELĪBA dalībnieku, ikvienam ir ērta iespēja saņemt punktus un tos izmantot jebkurā no trīs uzņēmumu 330 filiālēm – piemēram, sakrāt punktus, iegādājoties uztura bagātinātāju ar D vitamīnu „Mēness aptiekā”, un tērēt tos, lai segtu līdz pat līdz 50% no cenas par D vitamīna līmeņa analīzēm „Centrālajā laboratorijā” vai arī līdz 50% ārsta konsultācijai „Veselības centru apvienībā”. Programma VESELĪBA ietver visus ambulatorās veselības aprūpes cikla pakalpojumus, ko piedāvā šie veselības uzņēmumi – pakalpojumus un aptieku produktus veselībai un profilaksei, diagnostikai un ambulatorajai ārstēšanai, kā arī dažādus rehabilitācijas un citus pakalpojumus, lai atbalstītu veselīgu dzīvesveidu.

Lai pieteiktos dalībai, jāapmeklē kādu no „Mēness aptiekām”, „Centrālās laboratorijas” vai VCA veselības aprūpes iestādēm. Ar plašu veselības aprūpes pakalpojumu klāstu veselības lojalitātes programma ir pieejama vairāk nekā 330 vietās visā Latvijā.

Informācijai par vienotās programmas noteikumiem un piedāvājumiem lūdzam apmeklēt: www.veselibaskarte.lv

Vairāk nekā 230 „Mēness aptiekās” Latvijā farmaceitisko aprūpi nodrošina 750 aptieku speciālisti. „Mēness aptieka” ir mīlētākais un atbildīgākais, ilgtspējīgākais zīmols savā nozarē Latvijā. „Mēness aptieka” saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work („Labākās darba vietas”) sertifikātu par darbinieku labklājības rādītājiem uzņēmumā.

„Veselības centrs apvienība” ir viens no lielākajiem privātajiem veselības aprūpes uzņēmumiem Latvijā ar filiālēm Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Daugavpilī, Talsos, Bauskā, Saldū, Madonā. Vairāk nekā 1500 VCA darbinieku sniedz pakalpojumus 120 specialitātēs un pakalpojumu virzienos.

”Centrālā laboratorija” pieņem paraugus analīzēm 84 filiālēs. Laboratorijā strādā vairāk nekā 650 darbinieku, kas izmanto jaunākās modernās tehnoloģijas.

Repharm uzņēmumu grupā ietilpst veselības aprūpes, farmācijas mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības, ražošanas, laboratorijas testēšanas pakalpojumu sniedzēji Baltijas reģionā. „Repharm” pārstāvēto uzņēmumu un zīmolu uzmanības centrā ir cilvēks un veselība, sniedzot pakalpojumus „Mēness aptiekās”, „Veselības centru apvienībā” un „InMedica” medicīnas iestādēs, „Centrālās laboratorijas” un „Aprūpes biroja” filiālēs, „Recipe Plus” vairumtirdzniecībā, arī augu izcelsmes zāļu ražošanā „Rīgas farmaceitiskajā fabrikā”, kā arī minēto uzņēmumu meitasuzņēmumos.