„Mēness aptiekas” nodarbības “Tava veselības pietura” stiprina Latvijas paralimpiskās kustības bērnus un jauniešus

„Mēness aptiekas” nodarbības “Tava veselības pietura” stiprina Latvijas paralimpiskās kustības bērnus un jauniešus Ieteikt







Paralimpiskajā kustībā iesaistītajiem bērniem un jauniešiem Latvijas Paralimpiskās komitejas lieldraugs “Mēness aptieka” aizsākusi informatīvu nodarbību ciklu “Tava veselības pietura”. Nodarbību mērķis ir izglītot Bērnu un jauniešu parasporta apvienības aktīvo bērnu un jauniešu ģimenes; tajās speciālisti dalās pieredzē, kas ir svarīgi jauno sportistu veselībai, lai ikdienā viņi būtu aktīvi, sportotu ar panākumiem un ne mazāk būtiski – ar prieku pavadītu laiku savu vienaudžu vidū.

“Pēc līdzdalības jaunās paralimpiešu maiņas iknedēļas treniņā, sarunām ar bērnu vecākiem un treneriem, “Mēness aptiekas” informtīvajā nodarbībā ikviens klātesošais uzzināja daudz jauna gan par vitamīnu, gan sabalansēta uztura nozīmi. Tā bija pirmā no nodarbību ciklā paredzētajām aktivitātēm, un novērtējam, gan ar kādu aizrautību bērni un jaunieši ieklausījās speciālistu teiktajā, gan aktīvi piedalījās konkursā, zīmēja uztura šķīvi. Būtiski, lai viņi noticētu saviem spēkiem – ar katru reizi treniņā paveiktu kaut nedaudz vairāk, un tieši tam ir nepieciešams labi justies!” pārliecināta “Mēness aptiekas” farmaceite Māra Nikoluškina, kura nodarbībā bērnus un jauniešus iepazīstināja ar “Vitamīnu ABC pavasarim”.

Daži bērni bija pat ļoti zinoši par to, ko labu kuri vitamīni mums dara, un gandrīz katram bija sava atbilde uz tādiem jautājumiem kā: “Vai zini, kāds ir vitamīnu alfabēts? Kādus vitamīnus un minerālvielas tu pazīsti?” u.c. Savukārt Rīgas Stradiņa universitātes studentu uzturzinātnieku pulciņa dalībniece Rēzija Krista Zālīte bērniem ne tikai pastāstīja, kādus produktus un kāpēc ikdienā lietot ir veselīgi, bet kopā ar bērniem arī zīmēja uztura šķīvi, kas palīdzētu orientēties, kas katrai maltītei vērtīgākais.

Bērnu ar invaliditāti iknedēļas treniņi RIMI Olimpiskajā sporta centrā Rīgā notiek, pateicoties Latvijas Paralimpiskās komitejas lieldrauga “Mēness aptieka” finansiālajam, morālajam un veselīgajam atbalstam. Šeit vidēji 40 bērni un jaunieši vecumā no četriem gadiem katru nedēļu trenējas dažādos sporta veidos – ratiņtenisā, galda tenisā, loka šaušanā, vieglatlētikas disciplīnās. Līdzīgas nodarbības regulāri notiek arī Ogrē.

“Augstu novērtējam, ka ar Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsponsora “Mēness aptieka” atbalstu varam īstenot tieši bērnu un jauniešu iesaisti sportiskās nodarbībās. Ja vien kādai ģimenei vēl ir interese, droši var mums pievienoties – šeit esam ar ļoti dažādām spējām un prasmēm. Jaunākajam bērnam šeit ir četri gadi, vecākie ir jau pieauguši jaunieši. Sākotnēji daudz strādjam, lai bērniem mācītu disciplīnu, klausīties trenera teiktajā, izpildīt norādīto, palīdzam rast motivāciju sportot – bieži vien daudzi tam nav gatavi ne tikai savu fizisko spēju, bet arī vecāku pāraprūpes un pielaidības dēļ.

Šeit visi esam vienādi – jā, mums ie ierobežojumi, bet kopumā neatšķiramies no pārējiem, tādēļ jāiet uz priekšu, jākļūst stiprākiem, līdzvērtīgi jāiekļaujas sabiedrībā! Bērniem sniedzam iespēju, bet reizē arī prasām no viņiem aktīvu iesaisti, atdevi. Vērtīgi, ka tādās nodarbībās par veselību, kā mums rīko “Mēness aptieka” bērni, pieaugušie uzzina kaut ko jaunu vai piedomā vairāk par it kā zināmo, tomēr piemirsto, ko varam darīt savā labā,” stāsta Bērnu un jauniešu parasporta apvienības prezidente Nataļja Novikova.

Tieši bērnu un jauniešu parasporta attīstībai visā Latvijā ir īpaši svarīga loma, lai sabiedrība, izprotot parasporta nozīmību, kļūtu aizvien iekļaujošāka un izglītotāka. Tieši tādēļ tādu atbalstītāju kā “Mēness aptieka” loma ir īpaši nozīmīga aktīva dzīvesveida un sportisko mērķu realizēšanā, kā arī sabiedrības izpratnes pilnveidošanā.