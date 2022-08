Mēs jautājam: Vai, jūsuprāt, pedagogiem ir pamats streikot?

Ilustratīvs attēls Foto: SHUTTERSTOCK

Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Inga Bērziņa, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja: “Skolotāju atalgojumam jābūt lielākam, tas ir viennozīmīgi. Visā Latvijā ir grūtības ar pedagogu nodrošinājumu.

Pašvaldībām lielas rūpes sagādā mūzikas skolas, mākslas skolas, interešu izglītība, arī bērnudārzos ir skolotāji. Visa tā uzturēšana, algu jautājums sāpīgs – pašvaldībām grūti izturēt papildu slodzi.

Pilsētas skolās atalgojums ir labāks, bērnu skaits lielāks, bet lauku skolās bēdīgāk. Taču tam veidam, kā visu sakārtot, kā atrast labākos kompromisa variantus, jābūt citam, streiks nav tā labākā forma.

Un nav saprotams, kāpēc vēlas streikot tieši pirms vēlēšanām. Būtu jāsagaida jaunā Saeima, jaunā valdība.”

Līga Kļaviņa, Jēkabpils novada pašvaldības domes deputāte: “Mana personīga nostāja ir pedagogu streika atbalstam. Pašvaldības daudz iegulda modernas skolu vides izveidošanā un digitālajās tehnoloģijās, bet ir pienācis laiks investēt arī skolotājos. Arodbiedrības ir laba lieta, bet, ja valdība nesadzird LIZDA konstruktīvos priekšlikumus, tad jāiesaista visa sabiedrība.

Tieši sabiedrībai ir nepieciešami kvalitatīvi pedagogi, kuri strādā ar normālu slodzi par valstī noteikto vidējo algu 1297 eiro bruto.”

Jānis Lāčplēsis, Daugavpils pilsētas domes deputāts: “Ne katrai profesijai ir tik spēcīga arodbiedrība, jā, jāapzinās tās īpašā loma. Taču jājautā – vai streikam īstais laiks? Izglītības darbinieku arodbiedrība izvēlējusies septembra otro pusi – tieši vēlēšanu priekšvakarā.

Turklāt, vēl zinot, cik sarežģīts ir šis laiks, kad radušies izaicinājumi energoresursu jomā. Un ne jau tas vien. Katrs pats jau izjūt uz savas ādas, kādas grūtības jāpārdzīvo, arī saprot, kas gaida priekšdienās.

To visu ņemot vērā, domāju, ka risinājumus vajag meklēt bez streika.

Jā, arodbiedrības pienākums ir prasīt, taču tagad, vismaz man tā izskatās, ir vēlēšanās izmantot politizēto stāvokli.

Katrā ziņā būtu jārīkojas tā, lai nepieļautu politiskas spekulācijas vai intrigas, lai nerastos kaut kādas šaubas.

Sabalansēta darba slodze, algas aprēķina principi – šīs un citas problēmas ir jārisina, lai pedagogiem nebūtu bažu.

Šobrīd bažas pastāv, un tās ir jākliedē. Protams, nevar būt tā, ka piekāpšanos prasa tikai no vienas puses, tas jādara no abām pusēm. Mums taču visiem vajadzīgs rezultāts.”

