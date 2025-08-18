FOTO. Vislatvijas Zirgu dienās tiek noskaidrots, kas ir ātrāks – zirgs vai mocis? 0
Aizvakar, 15. augustā, Inčukalnā, Nacionālajā sporta bāzē “Jauno jātnieku skolā” ar krāšņām un radošām sacensībām tika atklātas XVII Vislatvijas Zirgu dienas, kas turpināsies vēl šajās brīvdienās.
Jau pirmajā sacensību dienā gaisotne bija patiesi svinīga – skatītāji baudīja vadības maršrutu kurā startēja jātnieki ar krāsainiem tērpiem, precizitātes pārbaudījuma maršrutu “Uzvaras formula” un atraktīvo stafeti “Ride & Hobby Horse”, kurā zirgi un “hobby horse” jātnieki apvienoja spēkus.
Arī svētdien apmeklētājus gaida ne tikai sacensības, bet arī daudzveidīgas aktivitātes – ekskursijas pa stalli, kur varēs iepazīt zirgu pasauli, jautri konkursi un viktorīnas, loterijas, kā arī īpaša bērnu programma ar poniju izjādēm, stafetēm, radošajām darbnīcām un piepūšamajām atrakcijām. Pasākuma laikā darbosies kafejnīca, kā arī būs garda kafija, pankūkas, saldējums un citi gardumi.
Svētdiena,17. augusts. Lielais fināls ir sacensību kulminācijas diena, kuru atklās maršruts “Metriņš’” un šova cienīgās sacensības “Dāmas un kungi”, kur dalībnieki startēs īpašos tērpos un izvēlētās mūzikas pavadījumā. Īpašs skatītāju favorīts ir “Rīgas zeļļu izaicinājums”, kas apvieno šķēršļu pārvarēšanu ar bumbas mešanu grozā no zirga muguras, un unikālā stafete “Ride&Hold”, kurā otrajam komandas dalībniekam jānotiras elektroniskā buļļa mugurā. Kā arī svētdien spēkos mērosies zirgs ar moci. Diena noslēgsies ar prestižo “Grand Prix” – 130 cm augstu šķēršļu pārvarēšanas sacensībām, kurās uz starta stāsies labākie jātnieki un zirgi, lai noskaidrotu XVII Vislatvijas Zirgu dienu uzvarētāju.
Plašāka sacensību programma šeit.
“Vislatvijas Zirgu dienas” ir daudz vairāk nekā sporta sacensības. Tie ir kopā būšanas svētki, kurā ģimenēm ir iespēja izbaudīt krāšņu atmosfēru, atklāt jaunu pasauli un radīt neaizmirstamus vasaras mirkļus. Pat ja pirmā diena jau aizvadīta, sestdiena un svētdiena vēl piedāvās tik daudz spilgtu emociju,” stāsta pasākuma organizatore Everita Daubure.