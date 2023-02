Foto: LETA

Aptauja. Vai piekrītat, ka automašīnu tehnisko apskati vajadzētu rīkot reizi divos gados, nevis katru gadu?







Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rihards Bērzkalns Rīgā: “Nevajadzētu tikai samierināties ar konstatējumu, ka autoparks ir vecs, daudz vairāk vajadzētu domāt un meklēt iespējas, lai autoparks kļūtu arvien jaunāks. Lietuvā jau ieviesta kārtība, ka apskati veic retāk – reizi divos gados. Ja lietuvieši var, kāpēc mēs nevaram? Mums kaut kā cieņā birokrātiskais slogs un naudas pelnīšanas mehānisms. Ja cilvēks gadā nobrauc tikai divus tūkstošus kilometru, kāpēc viņam obligātā tehniskā apskate būtu nepieciešama katru gadu? Paskatīsimies līdzību – katram taču pašam jārūpējas par savu veselību, nedrīkst dzīvot ar ielaistām kaitēm, tāpat ar automobiļa veselību, nedrīkst pieļaut ielaistas problēmas.”

Juris Ozoliņš Mežāres pagastā: “Es jau zinu valdības atbildi – ka Latvijā ir pārāk vecs autoparks, tāpēc apskate nepieciešama katru gadu. Bet kur tad paliek attīstība? Jābūt taču kustībai uz priekšu. Man ir pārliecība, ka normālam cilvēkam arī 40 gadu veca automašīna vienmēr būs tehniskā kārtībā, bet kādam bezatbildīgam cilvēkam arī divus gadus veca mašīna nebūs kārtībā. Nu jā, viss atkarīgs no cilvēka, kam pieder auto. Nav jau tā, ka tikai laukos ir tie neapzinīgie, pilsētās arī netrūkst. Spriest var dažādi. Mācību mašīnai apskate jāiziet katru pusgadu, lai gan tai, ņemot vērā paaugstināto atbildību, vajadzētu būt ļoti labā kārtībā katru dienu, jo pie stūres sēž apmācāmais. No tā izriet, ka apskati varētu veikt arī reizi trijos gados vai vēl retāk. Jo tāda mašīna nedrīkstētu doties ceļā, ja ir kāds defekts. Bet kā ir dzīvē? Man tehniskā apskate nav nekāda problēma. Ja kādreiz arī gadās kāda tehniska ķibele, ko pats neesmu varējis pamanīt, arī nekāda problēma – to defektu novēršu un aizbraucu uz apskati vēlreiz.”

Arvīds Lācis Talsos: “Man jau sešus gadus pieder “Audi 80″, iepriekšējais īpašnieks bija braucis jau divdesmit, tāpēc arī tad, kad izieta apskate, jau pēc mēneša var rasties nākamais defekts. Ar tik ilgi kalpojušu mašīnu jārēķinās, ka tā ir veca, tātad visu laiku jāuzmana, vasarā nobraucu piecus tūkstošus kilometru, ziemā mazāk. Man nebūtu nekas pretī, ja obligāto apskati noteiktu reizi divos gados, bet domāju, ka daudzu neapzinīgo vai trūcīgo auto īpašnieku dēļ līdzšinējo kārtību varētu arī saglabāt. Galvenais, lai neapdraud sevi un citus, drošība pirmajā vietā.”