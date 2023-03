Ministru prezidents Krišjānis Kariņš Foto: Evija Trifanova/LETA

APTAUJA. Kā vērtējat valdības darbu?







Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Igors Pličs Preiļos: “Pēc pirmajām simt dienām vēl jau grūti ko teikt, visi kaut kā ņemas, pirms tam iepriekšējā valdība arī ņēmās, uz priekšu tāpat ņemsies, bet jēgu neredzu. Neviena valsts nevar pastāvēt, ja nav atbilstošas ekonomikas. Ja ir ekonomika, tad ir nauda, ja ir nauda, tad var veidot politiku, ja ir politika, tad kārta ideoloģijai. Latvijā visās nozarēs trūkst naudas. Visi lāpās. Vieniem atņem, otriem iedod. Bet ekonomika ir kā mājas pamati, mēs diemžēl dzīvojam ar aizņemto naudu, jo ražošana neatbilst vajadzīgajam līmenim. Cilvēki brauc prom, daudzi nomirst, jaundzimušo maz. Uz kurieni iet Latvija? Sēž tie kungi savos krēslos, algas viņiem palielinātas, nu jādomā, kā to naudu izmantot. Pirms Lieldienām drūmas krāsas, bet ko lai dara – tās priecīgās grūti saskatīt.”

Gunārs Kiršbergs Jēkabpilī: “Ko tie ministri var izdarīt, ja nav naudas! Izskatās, ka cenšas trīs ministres – veselības, izglītības un aizsardzības. Pareizāk, viņas daudz vairāk redz, jo katrā no šīm ministrijām problēmu īpaši daudz, vesela gūzma. Premjers Kariņš daudz prasa un daudz gaida, bet brīnumi jau nevar notikt. Medicīnas nozarē, šķiet, vistrakāk. Ministre Līga Meņģelsone paziņo, ka nozarei šogad vajadzētu papildu 150 miljonus. Jāpalielina algas, ja grib, lai medicīnas pakalpojumi būtu labāki, jāpērk moderna aparatūra, kas ir dārga, slimnīcām pārtikai un energoresursiem tāpat kā visiem arī cenas augšā. Nekādas reformas neko nedos, patiešām nepieciešami papildu līdzekļi. No kurienes? Ja tagad tik ļoti mēģina ietaupīt, ka samazina slimnīcās darbinieku skaitu – ne jau mediķus, to taču trūkst! – , tad kā tās slimnīcas strādās? Atliek tikai maksas medicīna. Zemāk jau vairs nav kur krist. Ministre jau cenšas, bet, kā saka, bikses taču pāri galvu neuzvilksi.”

Jānis Priede Ventspils novadā: “Kā vērtēt valdības darbu? Nu, vismaz valsts budžeta projektu izstrādāja. Ko tālāk? Vairākiem ministriem, izskatās, jālec uz galvas pārplūdušā upē… Un, ja vēl ielekts no vienas nozares pavisam citā? Taustās jau, jā. Bet cik ilgi taustīsies, jāsāk taču strādāt, jau ar pirmajām dienām vajadzēja to darīt. Bet pie mums viss notiek ačgārni, iešūpoties nepieciešams, ieskrieties…”