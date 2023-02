Marina Ovsjaņņikova, Krievijas TV bijusī redaktore

"Mēs nomainījām 7 automašīnas, bēgām pa tumsu," drosmīgā Krievijas redaktore Ovsjaņņikova pirmo reizi dalījusies pārdzīvotajā, bēgot no Krievijas







Pērnā gada martā mediji visā pasaulē ziņoja par kādu drosmīgu redaktori Marinu Ovsjaņņikovu, kura ielauzās Krievijas “Pirmā kanāla” tiešajā ēterā, turot rokās plakātu pret karu.

Brīdī, kad raidījuma vadītāja Jekaterina Andrejeva runāja par valdības plāniem sankciju ietekmes mīkstināšanai, viņai aiz muguras parādījās meitene ar plakātu, uz kura bija rakstīts “NOWAR (nē karam). Apturiet karu, neticiet propagandai, šeit jums melo. Russians against war (krievi pret karu)”. Meitene studijā arī kliegusi “Nē karam! Apturiet karu!”.

Pēc īsa brīža televīzijas ēterā studijas skatu ar diktori un protestētāju nomainīja kadri ar reportāžu no slimnīcas. Tikmēr Ovsjaņņikova tika nogādāta Ostankinas iekšlietu nodaļā.

Maskavas Ostankinas tiesa pēc tam piespriedusi 30 000 rubļu (aptuveni 250 eiro) naudas sodu. Bet kas notika tālāk ar drosmīgo sievieti?

Šonedēļ atbilde uz šo jautājumu bija rodama vienā no “The Guardian” rakstiem, kuram pievienots arī video, kurā pati Ovsjaņņikova pastāsta, kur atrodas šobrīd un kā noritējusi bēgšana no Krievijas.

Viņa piedalījusies organizācijas “Reportieri bez robežām” preses konferencē Parīzē un stāstījusi: “Mēs lieliski sapratām, ka brīvdienās mūs neviens nemeklēs, tāpēc mums bija divas dienas, lai aizbrauktu prom no Krievijas. Paldies Dievam, mums tas izdevās.”

Taču šis ceļš ne tuvu nav bijis viegls: “Mēs nomainījām septiņas automašīnas. Pie robežas viss negāja kā plānots, automašīna iestiga dubļos, mēs atradāmies klajā laukā, apkārt bija melna tumsa, skrējām uz priekšu, apkārt neko neredzēdami. Mums bija pavadonis, taču sakari nedarbojās un nācās vadīties pēc zvaigznēm, lai atrastu ceļu. Tas bija īsts pārbaudījums.”

Šobrīd bijusī redaktore atrodas Parīzē, taču pilnīgā drošībā viņa nejūtas: “Es ļoti uztraucos par savu dzīvību. Draugi man zvana un joko, jautājot, ko es labāk izvēlos – “novačoku”, poloniju vai autokatastrofu. Es cenšos atjokot, taču ikdienā ievēroju drošības pasākumus.”