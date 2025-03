Foto: Pexels.com

Mežāzis, Vēzis vai Svari? 5 horoskopa zīmes, kurām ir vislielākais potenciāls kļūt par miljonāru. Marks Zakerbergs ir reāls piemērs! Ieteikt







Vai gribi būt miljonārs? Šis jautājums ir nodarbinājis cilvēku prātus gadu desmitiem ilgi. Kurš gan negribētu?! Gribētu. 99% cilvēku, visdrīzāk, tā atbildētu, ka noderētu kaut vai pāris lieki tūkstoši. Pretējā gadījumā nebūtu tik daudz padomu grāmatu sarakstīts par šo tematu, kā kļūt bagātam un izkopt miljonāra domāšanas stilu. Nebūtu arī daudz pasaulē zināmu dziesmu par un ap naudu, piemēram, mūsu pašu Latvijas mūziķu lipīgā meldiņa: “Ja man būtu lieka štuka…!”

Jautājums gan ir plašāks – kā kļūt par miljonāru, kā to panākt, ko studēt, par ko strādāt, lai nākotnē varētu “peldēties” naudas jūrā? Tā ir nopietna viela pārdomām katram individuāli, bet – vai var palīdzēt piedzimšana zem laimīgās zvaigznes? Lai to noskaidrotu, ņēmām talkā mākslīgo intelektu*, kam vaicājām pavisam tiešu jautājumu – kurām no 12 horoskopa zīmēs ir vislielākais potenciāls kļūt par miljonāru?

Un no visām horoskopa zīmēm mākslīgais intelekts atzina par labu 5 zīmes, kurām patiešām tāds sasniegums ir pa spēkam. Turklāt šo piecu zīmju raksturojumā ir daudz kā kopīga, piemēram, tādas iezīmes kā pacietība un drosme!