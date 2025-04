Foto: FP/SCANPIX/LETA

Mišela Obama pārtrauc klusēšanu: pastāsta visu par šķiršanās baumām un pazušanu no politikas







Bijušā ASV pirmā lēdija Mišela Obama otrdien izdotā podkāsta epizodē runāja par to, kāpēc viņa pēdējā laikā ir attālinājusies no politiskās skatuves, kā arī komentēja baumas par iespējamu laulības krīzi, raksta CNN.

Runājot par savu dzīvi astoņus gadus pēc Baltā nama un par to, ka abi bērni nu jau ir pieauguši, Obama sarunā ar aktrisi Sofiju Bušu podkāstā “Work in Progress” sacīja, ka viņai beidzot ir iespēja kontrolēt savu laiku un pieņemt lēmumus, kas ir “izvēle par labu sev”.

“Es varēju daudzus šos lēmumus pieņemt jau sen, bet pati sev to neļāvu,” sacīja Mišela.

“Varbūt pat tikpat ļoti, cik ļāvu saviem bērniem dzīvot viņu pašu dzīvi, es viņu dzīves izmantoju kā attaisnojumu, kāpēc pati kaut ko nevarēju darīt.”

Viņa turpināja: “Un tagad tas viss ir pagājis. Tagad es varu paskatīties savā kalendārā – kas šogad arī notika – un redzēt lietas, kuras man it kā bija jādara, ziniet, neminot vārdus… Un es izvēlējos darīt to, kas ir labākais man, nevis to, kas man it kā jādara vai ko citi varētu gaidīt.”

Mišela Obama pēdējos gados īpaši izcēlās ar savu prombūtni no vairākiem būtiskiem politiskiem notikumiem, tostarp Donalda Trampa otrās inaugurācijas un bijušā prezidenta Džimija Kārtera valsts bērēm šī gada janvārī.

Viņa arī pieskārās tam, kā vainas sajūta par “nē” teikšanu un sabiedrības pieņēmumi par viņas izvēlēm izraisījuši baumas par iespējamu šķiršanos no Baraka Obamas.

“Es joprojām atrodu laiku, lai uzstātos, būtu sabiedrībā, strādātu pie dažādiem projektiem. Meiteņu izglītība joprojām man rūp. Mūsu bibliotēka tiks atvērta nākamgad. Ir lietas, ko daru un ko nedaru šajā sakarā,” viņa skaidroja.

“Mums, sievietēm, bieži ir grūti pieņemt domu, ka varam pievilt citus. Un tik ļoti, ka šogad cilvēki vienkārši nespēja iedomāties, ka es izdaru izvēli par labu sev — viņiem nācās pieņemt, ka mēs ar Baraku šķiramies.”

Baraks un Mišela Obama ir kopā jau 32 gadus, kā bijušais prezidents atzīmēja ierakstā platformā X (agrāk Twitter) pagājušā gada oktobrī.

Mišela iepriekš atklāti runājusi par to, cik smagi viņu laulību ietekmēja Baraka Obamas politiskā karjera un laiks prezidenta amatā. Savā grāmatā “Becoming” viņa raksta par vientulību un izsīkumu, kas nācis līdzi Baltā nama dzīvei.

Pēc prezidentūras beigām Mišela Obama publiski kritizējusi Trampu un pagājušajā gadā kampaņojusi par viceprezidenti Kamalu Hārisu.

Vienā no kampaņas pasākumiem Mičiganā, dažas dienas pirms 2024. gada vēlēšanām, Obama sacīja:

“Lūdzu, lūdzu, neatdodiet mūsu likteni cilvēkiem kā Tramps — cilvēkiem, kuri par mums neko nezina, kuri mūs dziļi nicina.”

Viņa piebilda: “Balss par viņu ir balss pret mums, pret mūsu veselību, pret mūsu vērtību.”