"Mums pēc būtības ir eskalējošs tirdzniecības karš!" Akciju un naftas cenas pasaules biržās sarūk







Akciju un naftas cenas pasaules biržās piektdien turpināja kristies pēc tam, kad Ķīna noteica papildu tarifu ASV preču importam, atbildot uz Vašingtonas noteiktiem muitas tarifiem.

Ķīna piektdien paziņoja, ka no 10.aprīļa piemēros papildu 34% muitas tarifu visu ASV preču importam.

Neraugoties uz satraukumu tirgū, ASV prezidents Donalds Tramps uzstāja, ka viņa “politika nekad nemainīsies”, un aicināja ASV Federālo rezervju sistēmu (FRS) pazemināt procentlikmes.

“Mums pēc būtības ir eskalējošs tirdzniecības karš,” sacīja “Cresset Capital” analītiķis Džeks Ablins. “Mēs esam globālas ekonomikas palēnināšanās sākumā, ja šie tarifi paliks spēkā.”

Cenu kritums nedaudz pieauga pēc FRS vadītāja Džeroma Pauela piektdienas izteikumiem. Viņš brīdināja par augstāka bezdarba un augstākas inflācijas risku tarifu palielinājuma dēļ, ko viņš raksturoja kā “ievērojami lielāku, nekā bija gaidīts”.

ASV dolāra vērtība, kas ceturtdien bija krasi samazinājusies bažās par recesiju ASV, piektdien pieauga pret eiro, britu mārciņu un Japānas jenu.

Naftas cenas turpināja kristies, ko ko noteica bažas par jēlnaftas pieprasījuma samazināšanos.

Vara cena ievērojami samazinājās.

ASV biržu indekss “Dow Jones Industrial Average” piektdien kritās par 5,5% līdz 38 314,86 punktiem, indekss “Standard & Poor’s 500” saruka par 6,0% līdz 5074,08 punktiem, bet indekss “Nasdaq Composite” samazinājās par 5,8% līdz 15 587,79 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kritās par 5,0% līdz 8054,98 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 4,3% līdz 7274,95 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX samazinājās par 5,0% līdz 20 641,72 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien kritās par 7,4% līdz 61,99 ASV dolāriem par barelu. “Brent” markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 6,5% līdz 65,58 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā “Title Transfer Facility” (TTF) dabasgāzes cena piektdien kritās par 7,2% līdz 36,40 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,1052 līdz 1,0962 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2968 līdz 1,2893 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 146,06 līdz 146,98 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu samazinājās no 85,22 līdz 85,01 pensam par eiro.