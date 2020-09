“Mūs tur kā suņus piesietus pie ķēdes,” komentējot situāciju kultūras nozarē saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem, RīgaTV 24 raidījumā “Preses klubs” sacīja režisors Kārlis Anitens.

“Pasakiet, ka nedrīkst, nebūs, nenotiks – mēs visi iesim, sāksim darīt kaut ko citu. Tagad mūs tur kā suņus piesietus pie ķēdes – varbūt kaut kad palaidīsim, bet varbūt nē,” sacīja režisors.

Viņš norādīja, ka saprot iespējamos riskus, bet tāpēc jādomā, kādā veidā to risināt. Anitens arī uzsvēra, ka jau tagad atsevišķos pasākumos apmeklētājiem prasa vārdu, uzvārdu un telefona numuru, lai gadījumā, ja kaut kas notiek, var šos cilvēkus sazvanīt.”

“Pasākumu nozare jau ir gatava izpildīt izpildāmas lietas, bet ja mums no visam pusēm stāsta, ka to nevajag, tad es gribētu, lai to pieņem ar likumu un pasaka – nedrīkst. Ko mums šobrīd darīt? Internetā raksta – ejiet strādāt. Mēs aiziesim, bet, vai atnāksim atpakaļ?” sacīja Anitens.

Vienlaikus paužot neizpratni, kāpēc epidemiologus, piemēram, nesatrauc situācija sabiedriskajā transportā.

“Vai kultūras nozare ir vienīgā uz kuru attiecas ierobežojumi? Kāpēc 1. tramvajā, kas no Juglas uz Imantu iet aptuveni stundu, vienā vagonā var cieši atrasties cilvēki. Kāpēc tur no epidemioloģiskā viedokļa nav problēmu?” retoriski vaicāja režisors.