Mūsdienīga mikroviļņu krāsns: modernas funkcijas modernai virtuvei







Līdz ar tehnoloģiju attīstību, arī sadzīves tehnikas plauktos parādās arvien jaunas ierīces, savukārt jau pazīstamās un iecienītās iekārtas tiek papildinātas ar modernām un lietderīgām funkcijām. Daudziem mikroviļņu krāsns kalpo tikai ātrai ēdiena uzsildīšanai, līdz ar to, lai arī lietderīga, tā ilgu laiku bijusi salīdzinoši mazfunkcionāla ierīce.

Taču arī sadzīves tehnikas ražotāji seko līdzi pircēju pieprasījumam un steidz piedāvāt mikroviļņu krāsnis, kas nodrošinās ne tikai ēdiena uzsildīšanas iespēju, bet arī papildu funkcijas pilnvērtīgai ēdiena pagatavošanai. Vai mikroviļņu krāsniņas ir drošas mūsu veselībai, kādēļ savam mājoklim izvēlēties jaunu, modernu mikroviļņu krāsns modeli un kādu iekārtu izvēlēties tieši savām vajadzībām – par to raksta turpinājumā!

Vai mikroviļņu krāsns ir droša?

Mikroviļņu krāsns ilgu laiku bijusi lielisks palīgs tiem, kuriem ikdienā neatliek daudz laika gatavošanai. Iepriekš sagatavojot mājās gatavotu ēdienu un sadalot to pa porcijām, iespējams krietni ietaupīt laiku steidzīgajā ikdienas ritmā. Turklāt tā ir arī daudz veselīgāka alternatīva par ātri pagatavojamo pusfabrikātu vai ātrās ēdināšanas restorānos pieejamajām maltīšu opcijām.

Turklāt šādi pagatavot ēdienu drošāk ir arī skolas vecuma bērniem, kuri pārnākot no skolas paši var uzsildīt sev veselīgas pusdienas vai launagu. Tomēr vēl aizvien publiskajā telpā mēdz aktualizēties jautājums: “Vai mikroviļņu krāsns nav kaitīga veselībai?”.

Aptuveni 80 gadus mikroviļņu krāsns darbības princips nav īpaši mainījies. Mikroviļņi, kas rodas krāsns iekšienē, iedarbojās uz ūdens molekulām ēdienā, kā rezultātā tiek paātrināta molekulu haotiskā kustība. Šī principa rezultātā ēdiens tiek ātri uzkarsēts. Lai ēdiens uzsiltu vienmērīgi, krāsns iekšpusē ir iebūvēts rotējošs mehānisms ar stikla pamatni.

Mikroviļņu krāsns korpuss tiek ražots no metāla, savukārt durtiņas un aizsargstikls klāts ar speciālu metāla sietu. Šī konstrukcija nodrošina to, ka mikroviļņi paliek krāsns iekšpusē un ārpus krāsns sienām tie nekādā veidā nevar izkļūt. Tiklīdz ierīce tiek izslēgta, mikroviļņu starojums acumirklī izzūd un atverot krāsns durtiņas, cilvēkam vairs nav iespējams ar to saskarties.

Šobrīd mikroviļņu krāsniņas iziet obligāto sertifikāciju un kvalitātes kontroli, kā arī starojuma testus. Līdz ar to sadzīves tehnika, kas iegādāta uzticamā sadzīves tehnikas veikalā ir veselībai droša.

Savukārt izvērtējot ēdiena un tajā esošo uzturvielu kvalitāti pēc tā pagatavošanas mikroviļņu krāsnī, tad nav būtiskas atšķirības, vai ēdiens tiek, piemēram, grilēts, cepts cepeškrāsnī vai pagatavots mikroviļņu krāsnī. Termiskas apstrādes rezultātā daļa vitamīnu un minerālvielu vienmēr iet bojā.

Tomēr, tā kā mikroviļņu krāsnī ēdiens tiek pagatavots daudz īsākā laikā un tam nepieciešams pavisam minimāls taukvielu daudzums, tad šāds ēdiena pagatavošanas veids ir pat veselīgāks nekā ilgstoši cepot vai sautējot. Šādu ēdiena pagatavošanas veidu var salīdzināt arī ar gatavošanu karstā gaisa friterī. Karstā gaisa friteris jeb aerogrils ar minimālu taukvielu daudzumu nodrošina ātri un vienmērīgi pagatavotu kraukšķīgu ēdienu ar karstā gaisa palīdzību.

Modernas mikroviļņu krāsns funkcijas

Mūsdienīgākie mikroviļņu krāsns modeļi piedāvā ne mazāk pilnvērtīgas ēdiena gatavošanas funkcijas kā, piemēram, cepeškrāsnis. Ar mikroviļņu krāsniņu iespējams ne tikai uzsildīt vai atkausēt ēdienu, bet arī grilēt, sautēt un cept.

Ar mikroviļņu režīmu ēdienu, kā arī dzērienus iespējams ātri un vienmērīgi atkausēt un uzsildīt.

Ar grila funkciju iespējams pagatavot ēdienu ar kraukšķīgu garoziņu, gluži kā no cepeškrāsns.

Ar kombinēto mikroviļņu un grila funkciju iespējams pagatavot dažādus gaļas un zivju ēdienus.

Savukārt ar mikroviļņu un konvekcijas jeb gaisa cirkulācijas režīmu iespējams gatavot kulinārijas izstrādājumus, gatavot sacepumus un citus ēdienus, kurus ar parasto mikroviļņu krāsns modeli nebūtu iespējams pagatavot.

Trīs mūsdienīgi mikroviļņu krāsns modeļi tavai virtuvei

Mikroviļņu krāsns Whirlpool MWP303M

Mikroviļņu krāsns, kas nodrošina 30 litru ietilpību, tāpēc noderēs, ja ikdienā nepieciešams pagatavot vairāk. Whirlpool mikroviļņu krāsns aprīkots gan ar standarta, gan grila funkciju, kas sniedz iespēju pagatavot ēdienu gluži tāpat kā cepeškrāsnī. Krāsniņai ir 7 jaudas režīmi, ērti un viegli tīrāms korpuss, kā arī sensoru vadība.

DoughRising režīmu varēsi izmantot maizes mīklas un citu izstrādājumu mīklas uzbriedināšanai, jo tas nodrošina nemainīgu un vienmērīgu 30º C temperatūru. Savukārt, lai ēdiens saglabātu siltumu arī tiem ēdājiem, kas uz maltītes pasniegšanu nav paspējuši laikus, ar Warm keeping režīmu iespējams saglabāt ēdienu siltu līdz pat 4 stundām

Mikroviļņu krāsns Standart MM720CA7



Vienkāršāks un pieejamāks 20 litru ietilpības modelis tiem, kas ikdienā mikroviļņu krāsni vēlas izmantot tikai ēdiena uzsildīšanai. Krāsniņa aprīkota arī ar atkausēšanas režīmu atbilstoši produkta svaram un vēlamajam laikam. Ērti un vienkārši lietojams modelis ar mehānisko vadību, 35 minūšu taimeri, apgaismojumu un automātisko izslēgšanās funkciju.

Mikroviļņu krāsns Caso MCG 30 Ceramic Chef 3371



Mūsdienīgais 30 litru ietilpības Caso MCG mikroviļņu krāsns modelis, ar kuru ēdienu iespējams pagatavot tik pat daudzveidīgi kā cepeškrāsnī. Vienmērīgā keramikas pamatne ir piemērota ne tikai standarta trauku ievietošanai, bet arī cepeštraukiem, kvadrātveida kastroļiem un kūku veidnēm.

Modelim ir mikroviļņu krāsns, grila, konvekcijas programmas, kā arī kombinētās programmas teju jebkura ēdiena pagatavošanai. Modelis aprīkots ar 9 jaudas režīmiem, kas ļaus ietaupīt elektroenerģiju, pielāgojot jaudu gatavošanas nepieciešamībai – uzsildīšanai, atkausēšanai, cepšanai vai grilēšanai.

