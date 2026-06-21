Mūsu vecmāmiņas bez tā neiztika: kur jāsprauž saspraužamā adata, lai pasargātu sevi no negatīvisma 0
Daudzi cilvēki joprojām tic dažādiem talismaniem un aizsardzības zīmēm. Viens no populārākajiem tautas ticējumos ir parastā saspraužamā adata, kurai piedēvē spēju pasargāt no skaudības, ļaunas acs un negatīvas enerģijas. Taču, kā vēstīts ticējumos, nozīme ir ne tikai pašai adatai, bet arī vietai, kur tā tiek piesprausta.
Lai gan zinātnisku pierādījumu šādu uzskatu patiesumam nav, daudzās ģimenēs šī tradīcija tiek nodota no paaudzes paaudzē. Tiek uzskatīts, ka saspraužamā adata spēj uzņemt sevī negatīvu enerģiju un pasargāt tās nēsātāju no nelabvēlīgas ietekmes.
Kā pareizi piespraust saspraužamo adatu?
Saskaņā ar tautas ticējumiem adata jāpiestiprina ar aizdares daļu uz leju. Tiek uzskatīts, ka šādā veidā viss uzkrātais negatīvisms simboliski tiek novadīts prom no cilvēka.
Kur to vislabāk nēsāt?
Visbiežāk saspraužamo adatu piestiprina apģērba iekšpusē, lai tā nebūtu redzama apkārtējiem. Par piemērotu vietu tiek uzskatīta zona pie sirds vai apģērba apakšmala.
Tomēr pastāv arī cits uzskats – daži cilvēki adatu piesprauž redzamā vietā, uzskatot, ka tā pirmā piesaista apkārtējo skatienus un tādējādi novērš iespējamo negatīvo enerģiju.
Kam šādu talismanu iesaka visbiežāk?
Tautas ticējumos īpaši izceļas divas cilvēku grupas:
Līgavas
Jau izsenis kāzu dienā līgavas tērpam mēdza diskrēti piespraust saspraužamo adatu. Tika uzskatīts, ka tā pasargā jaunlaulātos no skaudības un palīdz sargāt ģimenes laimi.
Bērni
Par īpaši neaizsargātiem tradicionāli uzskatīti mazi bērni. Tāpēc daudzi vecāki pie bērnu apģērba vai ratiņiem mēdza piespraust adatu, cerot tā pasargāt atvases no ļaunas acs un nelabvēlīgas ietekmes.
Protams, tas, vai ticēt šādām tradīcijām, ir katra paša izvēle. Vieniem saspraužamā adata ir vienkāršs sadzīves priekšmets, bet citiem – simbolisks talismans, kas sniedz lielāku drošības sajūtu un sirdsmieru ikdienā.
sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.