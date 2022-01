Foto: SHUTTERSTOCK

Mūžībā devies uztura mācības pamatlicējs Zigurds Zariņš







Sestdien, 8.janvārī, mūžībā devies ilggadējais Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ārsts, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) docents, uztura mācības pamatlicējs, dietologs un medicīnas zinātņu doktors Zigurds Zariņš, liecina ieraksts RSU mājaslapā.

Zariņš 1962.gadā beidzis Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultāti. Viņš veicis pētījumus par vitamīnu maiņu un daudzumu uzturā, kā arī pievērsies aptaukošanās problēmas pētīšanai.

No 1969. līdz 1993.gadam līdztekus pētnieciskajam darbam dietoloģijā Zariņš strādājis par gastroenterologu un no 1995. līdz 1997.gadam bijis Uztura laboratorijas vadītājs. No 1999. līdz 2009.gadam Zariņš darbojies RSU Uztura laboratorijā.

No 2009. līdz 2014.gadam Zariņš strādāja RSU Rehabilitācijas fakultātes Sporta, uztura un pedagoģijas katedrā, savukārt no 2014.gada bijis tās docents.

2015.gadā Zariņš saņēma Latvijas Ārstu biedrības Veselības gada balvu par mūža ieguldījumu veselības veicināšanā. Zariņš bija Latvijas Diētas ārstu asociācijas sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs, Latvijas eksperimentālā un klīniskā medicīnas institūta zinātnieks, kā arī praktizējošs diētas ārsts.