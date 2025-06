Vai lēto produktu dēļ nepieaugs cenas citiem? Veikalnieka atbilde nepārsteidz Ieteikt







Lai tirgotājs kādam produktam noturētu zemāku cenu un vienlaikus uzturētu veikalu, noteikti nāksies kādam citam produktam pacelt cenu, uzliekot lielāku uzcenojumu, tādejādi sabalansējot ienākumus ar izdevumiem. Vai tā būs, TV24 raidījumā “Uzmanības centrā ekonomika” komentāru sniedza Raimonds Okmanis, veikalu tīkla “Lats” valdes priekšsēdētājs. Viņš uzsver, ka cenu politika ir sarežģīts process, bet šāda pieeja palīdz uzturēt stabilitāti.

“Pēc matemātiskā modeļa – jā, tas tā iznāk. Nevar kaut ko tirgot zem pašizmaksas vai tuvu nullei, jo ieņēmumiem jau jābūt: algas jāmaksā, nodokļi jāmaksā, elektrība jāmaksā,” atzīst Okmanis. Viņš norāda, ka finanšu balanss ir obligāts. Eksperts uzsver, ka bez peļņas veikals nevar darboties. Šāda realitāte ietekmē cenas.

Viņš kā risinājumu piedāvā sadarbību ar ražotāju, proti, ražotājs kā trešā puse cenas veidošanā, bet par to vēl būs jādiskutē. Okmanis uzskata, ka šāda partnerība var samazināt izmaksas. Viņš piebilst, ka tas prasa laiku un sarunas. Šāda pieeja varētu uzlabot situāciju.

Valdības loma un papildu izmaksas

Okmanis kā vēl vienu izeju no situācijas redz, ka Ekonomikas ministrija vai valdība neuzliek mazumtirgotājiem kaut kādas papildu izmaksas, kuras vēl nemaz nav apzinātas, bet noteikti varētu rasties un brīdina par neparedzētiem izdevumiem.

Viņš uzmanību vērš uz pēdējo valdības uzstādījumu par cenu zīmēm veikalos, kur bija jānorāda produkta izcelsmes konkrētā formātā, noteiktos burtu lielumos, kas radīja lielas izmaksas tirgotājam.

“Ja nāk kāda jauna iniciatīva no valdības puses, tad, protams, centīsimies to ievērot, bet tas ietekmēs šo zemāku cenu. Ir jābūt kādam atskaites punktam, no kā sākt strādāt,” saka eksperts.