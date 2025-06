Krievijas karatiesa Belgorodā piespriedusi brīvprātīgo kustības aktīvistei Nadīnai Geislerei, kas pazīstama arī kā Nadežda Rosinska, 22 gadu cietumsodu, atzīstot viņu par vainīgu “valsts nodevībā un terorisma veicināšanā”, ziņo tīmekļa izdevums “RusNews”.

Slēgtajā tiesas sēdē viņai piespriesta arī 320 000 rubļu liela sodanauda.

Šis ir viens no bargākajiem spriedumiem, kas Krievijā līdz šim piespriests par tā dēvēto valsts nodevību.

Prokuratūra šajā lietā pieprasīja 27 gadu cietumsodu.

Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā Geislere nodibināja sieviešu brīvprātīgo kustību “Skaistuļu armija”, kas palīdzēja ukraiņu bēgļiem pamest Krieviju un evakuēt no valsts klaiņojošos dzīvniekus.

2023.gada maijā viņa kādā intervijā stāstīja, ka pēc draudu saņemšanas, un baidoties no iespējamās aizturēšanas, Krieviju pametusi. Tomēr 2024.gada februārī viņa tika aizturēta, mēģinot iebraukt Belgorodā.

Varasiestādes sākotnēji Geisleri apsūdzēja par “publiskiem aicinājumiem veikt darbības pret valsts drošību”. Vēlāk viņai tika izvirzītas smagākas apsūdzības.

Domājams, ka iemesls, kāpēc pret viņu tika uzsākta vajāšana, bija publikācija vietnē “Instagram” par humānās palīdzības vākšanu Ukrainas vienībai “Azov”, kas Krievijā pasludināta par “teroristisku organizāciju”, vēsta televīzijas kanāls “Current Time”. Geislere noliedz, ka būtu publicējusi šādu sludinājumu.

This is insane! In Russia, a woman has been sentenced to 22 years in prison for helping Ukrainians.

Photographer and volunteer Nadine Geisler (real name — Nadezhda Rossinskaya) was sentenced to 22 years in prison.

The case is blatantly fabricated: officially — for “treason,”… pic.twitter.com/HnAS15ZQJp

