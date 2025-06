Ilustratīvs attēls. Foto: SCANPIX/AP/LETA

Irāna uzbūvēja savu vissvarīgāko urāna bagātināšanas objektu — Fordo — dziļi kalnā, lai to pasargātu no uzbrukumiem. Taču ASV rīcībā ir bumba, par kuru eksperti uzskata, ka tā varētu spēt sasniegt šo zemzemes objektu. Prezidents Tramps apsver plānu to izmantot, ziņo ārvalstu mediji.

Tikai ASV militārajiem spēkiem ir 13 608 kilogramu smagā GBU-57 jeb “Massive Ordnance Penetrator’ (Masīvā caursitēja bumba), kas iespējams spēj iznīcināt Fordo, un tikai ASV rīcībā ir lidaparāti, kas spēj to nogādāt mērķī. ASV militārie analītiķi ir secinājuši, ka ar vienu bumbu nepietiktu, lai iznīcinātu Fordo objektu. Lai to pilnībā iznīcinātu, būtu nepieciešams viļņveida uzbrukums — bumbvedēji vienu pēc otra mestu bumbas vienā un tajā pašā vietā.

Tehniski tas būtu iespējams, saka militārie un ģeoloģijas eksperti, taču šādam uzdevumam ir daudz risku.

“Ir daudz nezināmā par šo objektu,” saka Hītere Viljamsa, Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra Kodoldrošības jautājumu programmas direktore. “Tur varētu būt papildu tuneļi vai citas būves, kas paslēptas vēl dziļāk kalnā.”

Situāciju vēl vairāk sarežģī neskaidrības par objekta precīzo dziļumu. Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) vadītājs Rafaels Grosi, kurš apmeklējis šo vietu, teica, ka tā atrodas 800 metru dziļumā, taču viņš, iespējams, runāja vispārīgi. Lielākā daļa ekspertu uzskata, ka objekts atrodas aptuveni 80–110 metrus zem zemes.

GBU-57 bumbas milzīgais izmērs (6 metrus gara un 13.6 tonnas smaga) nozīmē, ka to var nest tikai ASV B-2 “Spirit” slepenais bumbvedējs. Kaut arī Izraēlai ir iznīcinātāji, tai nav smago bumbvedēju, kas spētu nogādāt šādu munīciju. Fordo atrodas kalnainā apvidū, apmēram 100 kilometrus uz dienvidiem no Teherānas un 25 km no Komas pilsētas (1,4 miljoni iedzīvotāju).

Irāna šo objektu uzbūvēja 2000. gados, zinot, ka tas būs jānobruģē dziļi, lai to aizsargātu. Kodolenerģijas eksperti brīdina pret uzbrukumiem šādiem objektiem, taču radiācijas izplatīšanās risks Fordo gadījumā esot ierobežots.

“Urāna heksafluorīds, ko ievada centrifūgās, ir indīgs, bet smagāks par gaisu,” saka kodolenerģijas eksperts Marks Ficpatriks. “Tā kā Fordo atrodas zem zemes, jebkura gāzes noplūde pēc bombardēšanas, visticamāk, paliktu objekta iekšienē, pat ja to trāpītu tieši ar bunkuru iznīcinātājiem.”

Fordo – Irānas kodolprogrammas sirds

Pēdējos gados Fordo kļuvis par galveno bagātināšanas objektu Irānā.

“Tur atrodas visefektīvākās centrifūgas,” saka Skots Rēkers, Kodoldraudu iniciatīvas viceprezidents. “Tās var sakārtot dažādos veidos, lai paātrinātu bagātināšanu.”

Pēc tam, kad Natanzas un Isfahanas kodolobjekti tika daļēji bojāti Izraēlas uzbrukumos (līdz galam nav zināms, cik lielā mērā), Fordo ir vissvarīgākais zināmais objekts Irānas kodolprogrammā.

“Ja Irāna gribētu radīt kodolieročus – tuvākā, vidējā vai tālākā nākotnē – Fordo būtu loģiskākā vieta, kur to darīt,” saka Viljamsa. “Ja Izraēla vēlas sasniegt savus mērķus, tai ir jāatrod veids, kā neitralizēt Fordo.”

Cik tuvu Irāna ir kodolieročiem?

Saskaņā ar “Institute for Science and International Security” datiem, Irāna varētu trīs nedēļu laikā pārvērst savu 60% bagātināto urāna krājumu par ieroču kvalitātes urānu, pietiekamu līdz pat deviņiem kodolieročiem. Nav gan skaidrs, vai Irānai ir nepieciešamās tehnoloģijas, lai šos ieročus arī uzbūvētu.

2023. gada martā IAEA ziņoja, ka Fordo tika atklāts urāns ar 83.7% bagātinājumu, kas ir ļoti tuvu kodolieroču nepieciešamajam 90% līmenim.

Kādas ir alternatīvas Fordo iznīcināšanai?

Eksperti norāda uz vairākām iespējām.

1. Izraēla varētu veikt ilgstošas aviācijas uzbrukumu sērijas ar mazāka izmēra bunkuru bumbām.

2. Varētu sabojāt ventilācijas šahtas, iebrukšanas ejas un atslēgt elektroapgādi.

3. Militārā spēka ierobežojumi

“Es neticu, ka var pilnībā iznīcināt kodolprogrammu ar militāriem līdzekļiem,” saka Rēkers. “Lai pilnībā apturētu kodolprogrammu, nepieciešams vienošanās, caurspīdīgums, kontrole un uzraudzība. Tas ir visefektīvākais veids, kā pārveidot šādu objektu miermīlīgiem nolūkiem.”