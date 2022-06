Publicitātes foto

Mūžīgais inovāciju dzinējs Ieteikt







Haralds Teiermanis

Valstu un uzņēmumu dzinējspēks un ilgas izaugsmes priekšnoteikums ir ieguldījumi izaugsmē, inovācijās un – jā, arī patentos. Eiropas patentu birojs ik gadus apkopo patentu kopējo informāciju kontinentā un analizē sektorus, kuros industrija un zinātnieki, kas sadarbojas ar praktisko inovāciju iedzīvināšanu sastrādājas, gatavo radošos pacēlumus un gatavo patentētas tehnoloģijas un risinājumus. Inovācijas top labākai nākotnei.

Huawei šī mēneša sākumā rīkoja inovācijām veltīto bienāli – reizi divos gados notiekošo vērienīgo pasākumu, kurā pasniedza balvas desmit nozīmīgākajiem izgudrojumiem, kas tapuši uzņēmumā un virzījuši starptautiskā koncerna izaugsmi. Šī gada sākumā Huawei rīcībā ir 110 tūkstoši aktīvu patentu 45 tūkstošu patentu grupās. Nemainīgi piecu gadu garumā Huawei ir straujākais inovāciju radošais uzņēmums pasaules mērogā – vispasaules patentu vienošanās ietvarā, tieši Ķīnas koncerns spējis vairot savu izaugsmes potenciālu.

Aizvadītais gads Eiropā bijis īpašs – Eiropas Patentu valde saņēma kopā vairāk par 188 tūkstošiem dažādu patentu pieteikumu no uzņēmumiem un privātpersonām. Salīdzinājumam 2017.gadā šis skaitlis bija nedaudz virs 166 tūkstošiem. Nozares, kur varam gaidīt lielāko transformāciju un izaugsmi Eiropā ir digitālā komunikācija (Eiropas Patentu valdē saņemti pieteikumi šajā sektorā pārsniedz 15 tūkstošus un piedzīvo 9.4% kāpumu, salīdzinot ar iepriekšējo laika nogriezni), medicīnas tehnoloģijas (arī virs 15 tūkstošiem pieteikumu), informācijas un datoru tehnoloģijas (14 tūkstoši), elektromašīnbūve (12 tūkstoši), transports (virs 9 tūkstošiem patentu pieteikumu)…

Ilustratīvs foto

Huawei, inovāciju pasākumā, koncerna juridiskās nodaļas vadītājs Sons Lipns (Dr. Song Liuping) noradīja, ka uzņēmums aizvadītajā gadā veltījis inovācijām 22.4% no kopējās peļņas. Summāri tas ir Huawei ieguldījums izaugsmē, kura ekvivalents Eiro sastāda iespaidīgus 20.24 miljardus.

Te jāpiebilst, ka koncerns ne tikai pašmērķīgi papildina patentu skaitu – daļa no Huawei ieņēmumiem veidojas no intelektuālā kapitāla atdeves – ieguvumiem no jau izstrādātajiem patentiem, kurus izmanto uzņēmumi visā pasaulē. Vairāk nekā 260 uzņēmumi, kas laiduši tirgū miljardu telekomunikāciju nozares ierīču tās veidojušas pilnībā vai daļēji balstoties uz Huawei inovāciju kapitālu un ļauj uzņēmumam pelnīt, lai stiprinātu inovācijas koncerna iekšienē un atbalstītu universitātes, ar kurām Huawei izcili sadarbojas jau vairāk nekā desmit gadu garumā.

Ilustratīvs foto

Te jāpiebilst, ka tehnoloģiju īpašnieki, kas vēlas ārlicencēt savu tehnoloģiju izmanto iespēju analizēt tirgu, jo patentu dokumentos ir norādīti uzņēmumi, kas attiecīgajā jomā darbojas un tālredzīga patentu vadība, līdzās ar inovācijām uzņēmumu iekšienē var būt lieliska iespēja, lai novērtētu savas tehnoloģijas vietu attiecīgā tehnoloģiju tirgū un tālredzīgi stiprināt jomas, kurās konkurenti izvirzījušies priekšgalā.

LA lasītāji jau vairākkārt lasījuši par Huawei sekmīgo darbu autobūvē, par pašu ražoto elektroauto, Harmony os balstīto auto vadības un izklaides interfeisu un grandiozo darbu pašbraucošu tehnoloģiju attīstībā. Pagājušajā gadā tika izziņots, ka lielākā stratēģiskā partnerība veidojas starp Vācijas Volkswagen un tam piederošajiem neskaitāmajiem un mums labi zināmajiem Eiropas auto zīmoliem un Huawei. Vācu uzņēmums savu nākotnes auto izstrādē iekļaus tieši Huawei patentētās tehnoloģijas.

“Aizvadīto piecu gadu garumā pie klientiem nonākuši vairāk nekā divi miljardi viedtālruņu, kas izmanto Huawei patentētās 4G/5G tehnoloģijas. Vairāk nekā astoņi miljoni nākotnes tehnoloģijām aprīkotu “viedo” automašīnu nonāk pie īpašniekiem ik gadu,” tā koncerna bienālē no skatuves skaļi vēstīja Alans Fans (Alan Fan), Huawei intelektuālā īpašuma un patentu pārvaldības departamenta vadītājs.

Huawei rīcībā ir vairāk nekā 3 tūkstoši unikālo 5G patentu grupu (patentu grupa ir identiski patenti, kas tiek patentēti dažādās valstīs, harmonizējot to pieteikumus atbilstoši valstu nacionālajai likumdošanai). Eksperti uzskata, ka no šī milzīgā skaita, kas ir lielākais viena koncerna rīcībā esošais 5G patentu skaits (tālāk seko tradicionālie konkurenti – Samsung, LG Electronics, Nokia, Ericsson un Qualcomm), ne mazāk kā 18% izmanto vairāk nekā viena ārējā kompānija – tātad uzņēmums, kas nav nekādi saistīts ar Huawei. Pirms dažiem gadiem tika lēsts, ka no katra 5G viedtālruņa, kas tiek ražots, balstoties uz Huawei inovācijām un patentiem, koncerns iegūst tīro peļņu ap 2.5 ASV dolāriem.

Publicitātes foto

Nobeiguma vietā – piebildīsim, ka uzņēmums Global Data analizē guvumus no inovācijām un patentiem. Huawei kopumā piederošie aktīvie patenti pārsniedz 36 tūkstošus (reģistrēti laika posmā kopš 2017 gada līdz 2022.gada sākumam). Ķīnas patentu valdē fiksēts lielākais pievienotās peļņas pieaugums – tas ir šo gadu laikā tieši Ķīnā reģistrētie patenti bijuši finansiālā izteiksmē visvērtīgākie, veidojot 17% virspeļņu.

Inovācijas. Patentēti izgudrojumi. Investīcijas, lai zinātne spētu radīt tehnoloģijas, ka virza uzņēmumu progresu. Tā ir Pasaules, Eiropas un protams Ķīnas “zelta formula”. Sekmīgi iedzīvināts patents nodrošina ieņēmumus nākamo patentēto tehnoloģiju veidojot. Skarbā realitāte rāda, ka Latvija pagājušajā gadā bija ārpus Eiropas 30 aktīvāko patentu iesniedzēju pulka.