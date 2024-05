Roberto Meloni. Foto: Tavs Auto TV

Mūziķis Roberto Meloni palicis bez brokastīm, jo “Bolt” piegādātais ēdiens nepatīkami pārsteidzis: “Es to pārdzīvošu, bet diez vai esmu vienīgais” Ieteikt







Saulainais svētdienas rīts ar ne tik saulainām sajūtām sācies mūziķim Roberto Meloni. Cerēto gardo brokastu vietā nācis piedzīvot vilšanos.

Viņš pasūtījis ēdienu no “Bolt Food”. Samaksājis par to, kā arī veicis nepieciešamo “maza pasūtījuma piemaksu”. Ēdiens ticis piegādāts, taču tas bijis vecs.

“Ļoti reti sūdzos, bet šoreiz paskaidroju, ka manas divas zvaigznes ēdienam ir par to, ka vai nu godīgi pasakiet, ka tas ēdiens ir no vakardienas un jūs liekat to ar mazāku cenu, kā parasti dara dažās kafejnīcās, vai tomēr, ja es maksāju pilno cenu, es sagaidu pilnu kvalitāti,” norāda Roberto.

Pēc šī notikuma viņš sazinājies ar “Violetu” no “Bolt Food”, kura atbildējusi: “Man ļoti žēl, ka ēdiens bija negaršīgs un vecs, bet jums ir iespēja pasūtīt no citiem restorāniem un saņemt labākus ēdienus.”

Uz to Roberto neesot ko atbildēt – cepuri nost klientu servisam.

Rezumējot situāciju, Roberto saka: “Ir lielākas problēmas pasaulē, tas ir skaidrs, un patiešām pateicos Dievam par to, ko viņš man ir devis un dod katru dienu, bet ļaujiiet man, lūdzu, pateikt, ka šī situācija ir absolūti nepieņemama. Es to pārdzīvošu, protams, bet diez vai esmu vienīgais, kuram “Violeta” tik sirsnīgi un gudri atbild.”