“Nāciet laicīgi…” Paziņo, kur un kad notiks Alekseja Navaļnija bēres Krievijā

Krievijā ieslodzījumā mirušā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija bēres notiks piektdien Maskavā, sociālajā tīklā “X” pavēstīja Navaļnija preses sekretāre Kira Jarmiša.

Atvadu ceremonija “notiks 1.martā plkst.14.00 [Maskavas rajonā] Marjinas Dievmātes ikonas “Remdē manas skumjas” baznīcā”, pavēstīja Jarmiša.

“Nāciet laicīgi,” mudināja opozicionāra līdzgaitniece.

Bēres notiks Maskavas Borisovas kapsētā, paziņoja Jarmiša.

Par gaidāmo Alekseja Navaļņija bēru ceremoniju raksta arī britu medijs “Daily Mail Online“, piebilstot, ka neesot skaidrs, vai tur būs Navaļnija sieva Jūlija, kura kopš vīra aresta 2021. gadā dzīvo Vācijā, viņa divi bērni un māte Ludmila.

Navaļnijs, spēcīgākais Vladimira Putina iekšpolitiskais kritiķis, 16. februārī 47 gadu vecumā pēkšņi krita bezsamaņā un nomira pēc pastaigas soda izciešanas kolonijā “Polārais vilks”, kas atrodas aiz Polārā loka.

Rietumi un Navaļnija atbalstītāji, tostarp viņa atraitne, apgalvo, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir atbildīgs par Navaļnija nāvi.

Alexei Navalny’s funeral to take place on Friday in Moscow after several places refused to hold the service, spokeswoman says https://t.co/3DPCiSUXZ3

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 28, 2024