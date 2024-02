Krievijā ieslodzījumā mirušā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija līdzgaitniekiem nav Maskavā izdevies atrast telpas, kur varētu notikt atvadīšanās no opozicionāra, sociālajā tīklā “X” pavēstīja Navaļnija preses sekretāre Kira Jarmiša.

Navaļnija līdzgaitnieki apzvanījuši lielāko daļu privāto un valsts apbedīšanas biroju, citu piemērotu telpu un atvadu zāļu pārstāvju.

“Kaut kur saka, ka telpas ir aizņemtas. Kaut kur atsaka, izdzirdot Navaļnija vārdu, Vienā vietā mums tiešā formā pateica, ka rituālajām aģentūrām aizlieguši ar mums strādāt,” skaidroja Jarmiša.

Navaļnija mirstīgās atliekas tika nogādātas Maskavā 25.februārī.

Jarmiša pirmdien pavēstīja, ka tiek meklētas telpas, kur sarīkot publiskas atvadas no Navaļnija. Atvadas bija iecerēts sarīkot “šīs darba nedēļas beigās”. Jarmiša aicināja sazināties ar viņu tos, kam ir atvadām piemērotas telpas.

Cilvēktiesību aizsardzības projekta “Gulagu.net” dibinātājs Vladimirs Osečkins savukārt uzskata, ka bēres ir jāatliek, lai veiktu papildu ekspertīzes.

Kā norādīja Osečkins, Navaļniju varēja nogalināt.

“Ir liecības par iespējamu vardarbības pielietošanu pret Alekseju Navaļniju 15., 16.februārī [cietumā] IK-3,” pauda aktīvists.

Esot arī liecības, ka Navaļnijs, iespējams, bijis sasiets, viņam liegts kustēties, bloķējot rokas un kājas, viņš spīdzināts ar aukstumu.

“Šo informāciju mēs nodevām Navaļnija komandai, precīzāk – galvenajam izmeklētājam un mūsu kolēģim Hristo Grozevam,” piebilda Osečkins.

Vairāki ārvalstu mediji otrdienas, 27.februāra, vakarā soctīklā “X” ziņo, ka šodien Maskavā ticis arestēts advokāts, kurš pārstāvēja mirušo opozīcijas politiķi Alekseju Navaļniju un pagājušajā nedēļā pavadīja viņa māti, kad viņa vērsās pie varasiestādēm ar lūgumu atdot Navaļnija mirstīgās atliekas, tā ziņo britu medijs “Daily Mail Online”, atsaucoties uz Krievijas plašsaziņas līdzekļiem.

“Par Vasilija Dubkova arestu, apsūdzot viņu “sabiedriskās kārtības pārkāpšanā”, pirmais ziņoja neatkarīgais Krievijas ziņu izdevums “Novaja Gazeta Europe,”” ziņo britu medijs. Tāpat šo ziņu publicējuši vairāki citi ārvalstu mediji sociālajos tīklos.

