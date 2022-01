Politiķis un advokāts Aldis Gobzems

Nākošnedēļ komisija sāks skatīt deputāta Alda Gobzema pārkāpumus Ieteikt







Nākamnedēļ Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija izskatīs deputāta Alda Gobzema (LuK) Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu.

Komisijas sēdes darba kārtība liecina, ka tajā aicināti piedalīties pats Gobzems, deputāts Juris Jurašs (JKP) un zvērināts advokāts Jānis Dzanuškāns.

Sēde sasaukta attālināti 2.februārī plkst.12.

Jau ziņots, ka Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija nolēma ierosināt ētikas kodeksa pārkāpuma lietu pret Gobzemu par nepakļaušanos policijas prasībām un amatpersonu aizskaršanu.

Iesniegumā par lietas ierosināšanu teikts, ka Valsts policija (VP) pērnā gada nogalē nosūtīja Saeimai vēstuli, kurā sniedza informāciju, ka deputāta Gobzema rīcība 2021.gada decembrī dažādās Latvijas pilsētās traucēja VP pildīt dienesta pienākumus.

Saskarsmē ar policijas darbiniekiem deputāts aizskāra policistu godu un cieņu, kā arī nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām. VP ieskatā, Gobzems pārkāpa Saeimas deputātu Ētikas kodeksa 4., 5., 7., 8., 15., 16. un 20.punktu, tāpēc Saeimas Prezidijs tika lūgts izvērtēt viņa rīcību.

Deputāti iesniegumā norāda, ka, apskatot videoierakstus no VP darbinieku formas tērpu kamerām, konstatēts, ka Gobzems draud policijas darbiniekiem ar solījumu, ka pret viņiem tiks ierosināti kriminālprocesi, un viens no viņiem tiks notiesāts. Tāpat esot dzirdams, ka Gobzems lieto necenzētu leksiku un policijas darbiniekus aizskarošus kriminālā žargona izteicienus. Šāda Gobzema rīcība ir pretrunā ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7.punktu, kas nosaka, ka deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus, uzskata parlamentārieši.

Tāpat minētā rīcība esot pretrunā ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa 16.punktu, kas nosaka, ka deputāts ir pieklājīgs pret Saeimas, citu valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un ikvienu sabiedrības locekli un 18.punktu, kurš nosaka, ka deputāts izkopj savu runas un valsts valodas prasmi.

Tikmēr kādā citā videofailā esot redzams, ka Gobzems pretojas aizturēšanai un izsaka draudus policijas darbiniekam. Pēc deputātu domām, šāda Gobzema rīcība esot pretrunā ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa 15.punktu, kas nosaka, ka deputāts pakļaujas sabiedrisko kārtību uzturošo amatpersonu likumīgām prasībām, kā arī viņa rīcība ir pretrunā ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7., 16. un 18. punktu.

Tāpat video redzams, ka Gobzems, atsaucoties uz deputāta statusu, prettiesiski pieprasa izslēgt policijas auto sirēnas, kas esot pretrunā ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa 11. punktu, kurā ir noteikts, ka deputāts neizmanto savu stāvokli, lai prettiesiski ietekmētu valsts un pašvaldību institūciju lēmumus.