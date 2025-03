“Visi ir noguruši, bet ļoti kaujinieciskā noskaņojumā, viņi strādā intensīvi,” sestdienas rītā LRT RADIO sacīja Lietuvas valsts aizsardzības ministre Dovile Šakalienė. Viņa naktī atradās Pabradē. Pēc ministres teiktā, viss ir sagatavots, un visa smagā tehnika ir gatava nogrimušās ASV militārās mašīnas izvilkšanai.

Tomēr naktī radās dažas problēmas, un nācās nomainīt daļu zemessūcēja. Kā skaidroja D. Šakalienė, vakar ekskavators, rokoties ap tehniku, jau pieskārās metālam.

Kā ziņo Lietuvas bruņotie spēki, šorīt troses jau ir sagatavotas tehnikas piekabināšanai, un ekskavators gatavo piebrauktuvi lielajam zemessūcējam. Kad tas sāks darboties, mērķis būs radīt piemērotus apstākļus ūdenslīdējiem, lai viņi varētu nirt un pieslēgt izvilkšanas troses kabeļus pie nogrimušās bruņumašīnas.

Vakar Pabradē tika nogādāts zemessūcējs, ko sauc par “zirnekli”. Naktī tika veikta intensīva gatavošanās, lai sagatavotu ceļu tā piebraukšanai negadījuma vietai. “Tas ļoti intensīvi un ātri sūknēs ūdeni – līdz 600 kubikmetriem ūdens un dubļu,” sacīja valsts aizsardzības ministre.

❗️🇱🇹🪖🇺🇲 – Recovery operations persist at the Pabradė Training Ground in eastern Lithuania, where a U.S. Army M88A2 “Hercules” Armored-Recovery Vehicle (ARV) and four American soldiers from the 1st Armored Brigade Combat Team (1ABCT), 3rd Infantry Division, sank over 16 feet into… pic.twitter.com/vPNfPgoDNq

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 28, 2025