Foto: Gatis Dieziņš/LETA Rīgas HES.

Naktī uz otrdienu slēgs satiksmi uz Rīgas HES tilta Ieteikt







Rekonstrukcijas darbu veikšanai Rīgas hidroelektrostacijā (HES) no 26.augusta plkst.20 līdz 27.augusta plkst.6 tiks slēgta satiksme uz Rīgas HES tilta posmā no Salaspils rotācijas apļa līdz Daugmales rotācijas aplim, aģentūru LETA informēja AS “Latvnergo” pārstāvji.

Reklāma Reklāma

Rekonstrukcijas darbu laikā Rīgas HES plānots uzstādīt jaunu 330/13,8 kilovoltu (kV) transformatoru. Transformatora ligzda atrodas uz Rīgas HES tilta, tāpēc darbu laikā ir nepieciešams satiksmi šajā posmā slēgt.

Satiksmes dalībniekiem apbraukšanai būs jāizmanto Dienvidu tilts vai Ķeguma HES tilts.

Doles salas un Zirņu salas iedzīvotājiem nokļūšana tiks nodrošināta, saskaņojot kustību ar satiksmes regulētājiem. Doles salas iedzīvotājiem nokļūšana iespējama no Daugavas kreisā krasta apļa puses, informējot satiksmes regulētāju. Savukārt Zirņu salas iedzīvotājiem pieeja būs no Daugavas labā krasta apļa.

Transformatoru Rīgas HES nogādā SIA “Quickport”, satiksmes regulēšanu Salaspils un Ķekavas rotācijas apļos nodrošina SIA “Latvijas energoceltnieks”. Satiksmes ierobežojumi un izmaiņas ir saskaņojusi VAS “Latvijas valsts ceļi”, kā arī tiks nodrošināta plānoto izmaiņu brīdinājuma zīmju un ierobežojuma shēmu izvietošana.

Jau ziņots, ka “Latvenergo” koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 2,034 miljardi eiro, kas ir par 10,4% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 90,8% un bija 350,917 miljoni eiro.

“Latvenergo” nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu. “Latvenergo” obligācijas kotē biržas “Nasdaq Riga” parāda vērtspapīru sarakstā.