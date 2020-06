NATO karavīri ir “ideāls mērķis infekcijām”, jo poligonā grūti saglabāt tīrību. Krievijas dezinformācijas apskats

Kanādas premjers Džastins Trudo Ādažu bāzē iepazinās arī ar citu valstu karavīriem, kas piedalās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujasgrupā. Foto: Timurs Subhankulovs

Māris Antonevičs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Kanādiešu vadītā NATO kaujas grupa zem pandēmijas dezinformācijas uzbrukuma” – šāds virsraksts 24. maijā parādījās Kanādas sabiedriskā medija “Canadian Broadcasting Corporation” (CBC) interneta lapā.

Runa ir par tā sauktajām NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupām, par kurām lēmums tika pieņemts NATO samitā Varšavā 2016. gadā.

Latvijā šādas grupas vadība uzticēta Kanādai, kas arī veido tās kodolu, taču tās sastāvā Latvijā uzturas arī Albānijas, Itālijas, Polijas, Slovēnijas un Spānijas karavīri.

Kā raksta CBC žurnālists Marejs Brusters: “Nesen dažos Baltijas un Austrumeiropas plašsaziņas līdzekļos izplatīti ziņojumi, kas liek domāt, ka kontingentam Ādažu bāzē Kadagā, Pierīgā ir bijis “liels skaits” nāvējošā vīrusa gadījumu.” Tas neatbilst patiesībai.

Tas, ka NATO karavīri Baltijas valstīs kārtējo reizi kļūst par Krievijas informatīvā uzbrukuma mērķi, nav nekas pārsteidzošs, jo līdzīgi gadījumi ir bijuši regulāri un par daudziem no tiem “Latvijas Avīze” jau iepriekš rakstījusi rubrikā “Atmaskots” (piemēram, apgalvojumi, ka NATO piejūrā iznīcina aizsargājamās dabas teritorijas, ka Ādažu poligona apkārtnē pamestas bīstamas mīnas, ka turpat slepus tiek izmēģināti jauni bioloģiski un psiholoģiski ieroči un tā tālāk).

Bet kā tad ar koronavīrusa tematikas izmantošanu? Kā pārbaudīja “Latvijas Avīze”, šo tēmu mēģinājušas izvērst divas jau labi zināmas interneta vietnes – “Sputņik” un “Baltnews”, bet ne tikai tās.

“Ideāls mērķis infekcijām”

“Kā koronavīruss dod triecienu NATO – šoreiz Latvijā” virsrakstā raksta krievvalodīgais portāls “Baltnews”. Ekrānuzņēmums no “Baltnews”

“Sputņik” tai pievērsās martā, kad pašā Krievijā vēl valdīja liela pārliecība, ka bīstamā sērga to neskars un cietīs tikai nīstās rietumvalstis.

Vēlāk Kremlim gan nācās pieņemt ļoti sāpīgus politiskus lēmumus – gan atliekot referendumu par prezidenta Putina lolotajām konstitūcijas izmaiņām, kas ļautu viņam pagarināt prezidentūras termiņu, gan atceļot 9. maija parādi.

Taču martā koronavīruss vēl tika uztverts kā Krievijas sabiedrotais. “Koronavīruss sit pa NATO kaujas spējām: pandēmijas dēļ atceltas mācības” – 13. martā priecājas “Sputņik” un norāda, ka NATO atcēlis mācības “Cold Response” Norvēģijā, “netālu no Krievijas robežas”.

Jau pēc pāris dienām sekoja vēl viena “prieka vēsts”, ka tikšot atceltas arī mācības “Defender”, kas plānotas Vācijā.

Līdz ar to “koronavīruss pārvilcis svītru NATO un Pentagona plāniem Eiropā”, apgalvo propagandas vietne, dodot mājienu, ka tas ietekmēšot arī Baltijas valstu drošību.

“Baltijas valstis neredzēs apsolīto teātri “Pentagons pret Krievijas agresiju”, vecākajiem partneriem tagad ir citas, svarīgākas rūpes,” raksta “Sputņik”, piemetinot, ka arī bez militārajām mācībām NATO karavīri esot “ideāls mērķis infekcijām”, jo poligonā esot grūti saglabāt tīrību un veselību.

Tāpat raksta beigās izmantots vēl viens ierastais arguments – lūk, tā vietā, lai aizsargātos pret iedomāto Krievijas agresiju, vairāk vajadzējis domāt par veselību un pandēmijas draudiem.

Noslēpumainais “blogeris” un citi

Viltus ziņa, par kuru ziņo Kanādas sabiedriskais medijs, ir veidota kā daudzpakāpju shēma – kādā mazāk pazīstamā interneta vietnē parādās nepatiesa informācija.

Vēlāk to ar atsauci pārpublicē jau pazīstamāki propagandas mediji, kuri savam attaisnojumam var teikt, ka paši nekādus melus nav izdomājuši, vien paļāvušies uz citēto avotu.

Baltijā labi zināmais krievvalodīgais portāls “Baltnews”, turpinot jau martā aizsākto tēmu par to, cik ļoti NATO “cieš” no Covid-19, 24. aprīlī ievietojis rakstu “Kā koronavīruss grauj NATO – šoreiz Latvijā”.

Tajā stāstīts, ka NATO kaujas grupā strauji palielinās saslimšana ar Covid-19. Esot saslimis jau 21 karavīrs, un šo informāciju apstiprinājis arī kaujas grupas komandieris pulkvežleitnants Ēriks Eindžels, kura vārdi izcelti atsevišķā citātā.

Tālāk gan raksts šķietami nonāk pretrunā, jo teikts, ka informācija tiekot slēpta un to aizliegts publicēt. (Bet kā tad komandiera Eindžela citāts?) Vēl tiek apgalvots, ka “Latvijas valdība nepalīdz saslimušajām Kanādas militārpersonām”.

Interneta vietnē angļu valodā “TheDuran.com” kāds Edgars Palladis rakstīja, ka 20 Kanādas karavīriem Latvijā bijis pozitīvs Covid-19 tests. Ekrānuzņēmums no theduran.com

Kā avotu šīm ziņām “Baltnews” atsaucas uz interneta vietni angļu valodā “TheDuran.com” un ziņas autoru – kādu Edgaru Palladi, kas pieteikts kā “blogeris”.

Tik tiešām, šāda vietne eksistē un šāda informācija tur publicēta, taču tā savukārt atsaucas vēl uz citu avotu – publikāciju portālā “BB.lv”, kuru gan apskatīt nav iespējams, jo tā vairs nav pieejama.

Iznāk, ka dažādi portāli pārpublicē informāciju, atsaucoties viens uz otru, bet tikmēr sākums šai dezinformācijas “ķēdei” jau kaut kur pazudis.

Uz viltus ziņu izplatīšanu ātri reaģējusi Latvijas Aizsardzības ministrija (AM), norādot, ka Latvijā kaujas grupas komandieris pulkvežleitnants Ēriks Eindžels, kurš amatā stājās tikai šā gada janvārī, nav sniedzis intervijas Latvijas medijiem un arī par saslimšanu ar Covid-19 nav runājis.

Arī skaitļi, kurus citē “Baltnews” un “TheDuran.com”, pagrābti no gaisa.

Interesants un iepriekš nebijis piegājiens, ka viltus ziņas izplatīšanā mēģināts iesaistīt arī Latvijas sabiedriskos medijus, jo noslēpumainā “blogera” Edgara Palladisa vārdā parakstītu e-pastu saņēmusi portāla “LSM” angļu valodas redakcija.

Vēstulē, kuru savā viedokļrakstā citējis “eng.lsm.lv” redaktors, apgalvots, ka Latvijas valdība noklusē faktus par NATO karavīru saslimšanu, kā arī aicina palīdzēt izplatīt šo informāciju.

Tomēr par cilvēku ar šādu vārdu un uzvārdu gandrīz nekāda informācija internetā nav atrodama, kas ir diezgan dīvaini, ja jau viņš sevi sauc par interneta “blogeri”.

Vienīgā vieta, kur var iepazīties ar viņa “daiļradi”, ir tas pats “TheDuran.com”, kur viņš pirmo reizi parādījies šā gada februārī – lielākā daļa ir tieši par to, cik ļoti Covid-19 izjaucis NATO plānus.

Vēl ar E. Palladisa vārdu “Youtube” platformā ievietoti divi Krievijas propagandas vēstījumiem atbilstoši videoklipi.

Kā informēja AM preses dienests, ar Covid-19 Latvijā inficējušies 2 Latvijas un 2 sabiedroto karavīri, kuri šobrīd jau izveseļojušies.

Tāpat Covid-19 saslimšana nesen konstatēta vienam zemessargam. Jāpiebilst, ka šī informācija nav tikusi slēpta, lai arī bija skaidrs, ka to varētu censties izmantot Krievija.

Viltus vēstule no NATO ģenerālsekretāra

Zīmīgi, ka specifisku informatīvo uzbrukumu aprīļa beigās piedzīvoja arī Lietuva.

Tās aizsardzības ministrs un Lietuvas mediji saņēma viltus vēstuli – it kā no NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga – par to, ka NATO plāno izvest savus spēkus no Lietuvas Covid-19 pandēmijas laikā.

“Gan valstu pārstāvji, gan privātie darboņi mēģina izmantot Covid-19 krīzi, lai izplatītu dezinformāciju, radītu apjukumu un grautu NATO sabiedroto apņēmību un vienotību. Viņiem tas nav izdevies,” vēlāk preses konferencē, komentējot šo gadījumu, norādīja NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs.